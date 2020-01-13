MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriAll-Star’da 4 Pınar Karşıyakalı
GeriBasketbol All-Star’da 4 Pınar Karşıyakalı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
DHA
Haber Giriş: 13.01.2020 - 13:01,Son Güncelleme:/

All-Star’da 4 Pınar Karşıyakalı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
All-Star’da 4 Pınar Karşıyakalı

BASKETBOLDA 19 Ocak Pazar günü İstanbul’da yapılacak ING All-Star 2020’de Pınar Karşıyaka’dan 4 isim boy gösterecek.

Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki dev organizasyonda Beyaz Takım’ın antrenörlüğünü A Milli Takım ve Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca yapacak. Kırmızı Takım’ı ise Anadolu Efes Antrenörü Ergin Ataman parkeye çıkaracak.

Bu sezon ING Basketbol Süper Ligi’nde zirve yarışı yapan Kaf-Kaf’tan Metecan Birsen, Shane Larkin’in kaptanlığını yaptığı Kırmızı Takım’da, Amath M’Baye ise Sarıca yönetiminde, Nando De Colo’nun kaptan olduğu Beyaz Takım’da yer alacak. All-Star’da 2018 yılında smaç şampiyonu olan Pınar Karşıyakalı Onuralp Bitim, yine aynı etkinlikte yeniden taç takmaya çalışacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle