All-Star smaç yarışmasında değişiklik!
Basketbolun yıldızlarının sahne alacağı Tahincoğlu All-Star 2019'un smaç yarışmasında oyuncu değişikliği yapıldı.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 20 Ocak Pazar günü yapılacak organizasyonun smaç yarışmasında hastalığı nedeniyle Anadolu Efesli Onuralp Bitim'in yerine Galatasaray'dan Zach Auguste'un mücadele edeceği belirtildi.
Tahincioğlu Smaç Yarışması'nda Auguste'un yanı sıra Shaq McKissic (Gaziantep Basketbol), Chris Evans (Pınar Karşıyaka) ve Kenny Gabriel (Türk Telekom) boy gösterecek.
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