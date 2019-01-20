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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
20.01.2019 - 20:38, Son Güncelleme:

All-Star nefes kesti

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All-Star nefes kesti

Basketbolun yıldızlarının sahne aldığı Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonunda Asya Karması, Avrupa Karması'nı 147-146 yendi.  Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda yapılan All-Star maçı oldukça renkli görüntülere sahne oldu. 

Birbirinden şık basketlerin atıldığı karşılaşmanın son çeyreği oldukça çekişmeli geçti. Cevher Özer'in bitime 26 saniye kala attığı 3 sayılık basketle 147-146 öne geçen Asya Karması, rakibini son hücumda iyi savundu ve maçın kazananı oldu. 

- Gabriel, MVP seçildi 

All Star 2019'un En Değerli Oyuncusu (MVP) Asya Karması'ndan Kenny Gabriel seçildi. 
Maçı 44 sayıyla tamamlayan Türk Telekom'un tecrübeli oyuncusu, 2016 yılından sonra ikinci kez MVP oldu. 

- All-Star 2019'a yoğun ilgi 

Basketbolseverler, Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonuna yoğun ilgi gösterdi. 
Salonu tamamen dolduran basketbolseverler, organizasyonda gerçekleştirilen yarışmalar ve çeşitli etkinlikleri ilgiyle takip etti. 

- Bakan Albayrak salonda 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, All-Star organizasyonunu salondan takip etti. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun eşlik ettiği Bakan Albayrak, organizasyonu ailesiyle birlikte izledi. 


- Ünlüler parkeye çıktı 

Organizasyonda Lenovo 3x3 Ünlüler Maçı anlamlı bir amaç için oynandı. 

Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı, Büşra Pekin, Derya Şensoy, Sarp Levendoğlu, Alina Boz ve Can Yaman'ın yer aldığı maç, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonunun bilgisayar ihtiyacını karşılamak için yapıldı. 

Öte yandan, organizasyonu sanat dünyasından birçok isim yerinde izledi. 

- Edis konseri 

All-Star'da şarkıcı Edis, mini bir konser verdi. 

Maçın devre arasında parkeye çıkan Edis, şarkılarıyla basketbolseverlerin keyifli vakit geçirmesini sağladı. 

- All-Star maçını kadın hakemler yönetti 

Asya ve Avrupa karmalarının sahaya çıktığı All-Star maçını kadın hakem üçlüsü yönetti. 

Organizasyonda kadın hakemler Ayşenur Yazıcıoğlu, Özge Şentürk ve Sinem Tetik görev aldı. 

- En hızlı emekleyen bebek seçildi 

Organizasyonun en dikkati çeken etkinliklerinden biri, "Yılın En Hızlı Bebeği"nin seçilmesi oldu. 

Etkinliğe emekleme aşamasındaki bebekler katılırken, oldukça renkli görüntüler ortaya çıktı. 

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