All-Star 2019'da Yetenek Yarışması'na katılacak isimler belli oldu!
Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonunda "LeasePlan Yetenek Yarışması"na katılacak basketbolcular belirlendi.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 20 Ocak Pazar günü düzenlenecek organizasyonun yetenek yarışmasında yer alacak isimler şunlar:
Şehmuz Hazer (Banvit), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen), Hasan Emir Gökalp (Galatasaray), Berke Aygündüz (Pınar Karşıyaka), Yunus Emre Sonsırma (Türk Telekom).
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