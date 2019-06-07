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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.06.2019 - 07:50, Son Güncelleme:

Alkışlar Mesut Özil-Amine Gülşe çiftine! Tam 1000 çocuğu...

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Alkışlar Mesut Özil-Amine Gülşe çiftine! Tam 1000 çocuğu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın nikah şahitliğinde bu gece dünya evine girecek olan Mesut Özil-Amine Gülşe çifti, bu anlamlı günlerinde muhtaç durumdaki tam 1000 çocuğu ameliyat ettirecek.

Arsenal'in Türk asıllı dünya yıldızı Mesut Özil ile Amine Gülşe çifti bu gece dünya evine girecek. Çiftin nikah şahitliklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan yapacak. Mesut ve Amine çifti bu anlamlı günü daha da anlamlı hale getirebilmek için çok önemli bir hayır işinde bulunacak.

Çift, Mesut'un da üyesi olduğu BigShoe vakfı aracılığıyla ameliyat ihtiyacı olan tam 1000 çocuğun tüm masraflarını üstlenecek.

Çoğunluğu Afrika ülkelerinde, bir kısmı da Türkiye'de olan bu muhtaç çocukların çok önce tespit edildiği ve ameliyatlarının planlandığı ifade ediliyor.

Mesut Özil Amine Gülşe çiftinin kına gecesi sosyal medyayı salladı
Mesut Özil Amine Gülşe çiftinin kına gecesi sosyal medyayı salladı!

Çift, "Burada İstanbul'da evleneceğimiz için çok mutluyuz. Bu mutluluğu muhtaç fakir çocuklarla paylaşmak istiyoruz. Yaşamı değiştiren ameliyatları yapamayan aileleri finanse ederek, 1000 çocuğa daha iyi bir gelecek vereceğiz" ifadesini kullandı.

Mesut, BigShoe vakfı aracılığıyla 2014 Dünya Kupası sırasında da Brezilya'daki muhtaç çocukların ameliyat masraflarını üstlenmişti.

Pogba da yer alıyor

Mesut Özil aralarında Paul Pogba'nın da yer aldığı birçok ünlü isimle birlikte BigShoe Vakfı'nı uzunca bir süredir destekliyor. Vakıf, 2006'da Almanya'da düzenlenen Dünya Kupası'ndan bu yana faaliyet sürdürüyor.

Terim de düğünde

Mesut ve Amine çifti daha önceden planlandığı üzere bu gece Four Seasons Otel'de dünya evine girecek. Düğünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlar milletvekilleri yer alacak. Ayrıca Fatih Terim başta olmak üzere spor dünyasının önemli isimleri de törende hazır bulunacak. (Fanatik)

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