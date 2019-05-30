Alisson: "Karius'un yediği golleri görünce üzüldüm"
Liverpool'un başarılı file bekçisi Alisson Becker, rakibi Loris Karius'un Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı goller hakkında gelen soruyu yanıtladı.
2017-18 Liverpool - Real Madrid finalinde kalesinde gördüğü hatalı gollerle epey konuşulan Alman file bekçisi hakkında yorumda bulunan Alisson, "İzleyince üzüldüm. Bunun verdiği hissiyati biz kaleciler iyi biliriz. Büyük müsabakalarda böyle hatalar yapınca kariyeriniz boyunca size yapışır kalır." ifadelerini kullandı.
Karius'un ilerde bunu telafi edebileceğini söyleyen Brezilyalı file bekçisi, "Hayat bize her zaman bunları düzeltme şansını verir. İyi bir şey yaptığımda da, hata yaptığımda da bunu unutmamaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.
Geçtiğimiz sezon başında Roma'dan 62,5 milyon Euro gibi rekor bir bedel transfer edilen genç file bekçisi gösterdiği başarılı performansla ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu kanıtlamıştı.
Alisson'un gelmesiyle birlikte kaleye geçme şansını yitiren Karius da Beşiktaş'ın yolunu tuttu.
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