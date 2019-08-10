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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
10.08.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Alisson Becker sakatlandı, Süper Kupa için İstanbul'a gelemiyor!

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Liverpool'un Brezilyalı file bekçisi Alisson Becker, Premier Lig'in ilk haftasında Norwich ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Jurgen Klopp, başarılı kalecinin İstanbul'da oynanacak olan Süper Kupa'da forma giyemeyeceğini açıkladı.

Liverpool'a Süper Kupa maçı öncesinde kaleci Alisson Becker'dan kötü haber.

Premier Lig'in ilk haftasında Liverpool, sahasında Norwich'i 4-1 mağlup ederken, Brezilyalı file bekçisi Alisson Becker, karşılaşmanın 36. dakikasında kendisini yere bırakırken oyuna devam edemedi. Yerini Adrian'a bırakan Alisson'un, yapılan tetkikler sonrasında takımdan bir müddet uzak kalacağı açıklandı.

14 Ağustos Çarşamba günü Beşiktaş'ın stadında Chelsea ile Liverpool arasında oynanacak olan UEFA Süper Kupa'nda yıldız kalecinin forma giyemeyeceği öğrenildi.

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Kloop da, Alisson'un Süper Kupa'da oynamayacağını açıkladı.

Liverpool farklı başladı
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Alisson Becker sakatlandı, Süper Kupa için İstanbula gelemiyor

Alisson Becker sakatlandı, Süper Kupa için İstanbula gelemiyor

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