Alişan sosyal medyadan isyan etti!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAlişan sosyal medyadan isyan etti!
GeriFutbol Alişan sosyal medyadan isyan etti!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
20.04.2018 - 07:13, Son Güncelleme:

Alişan sosyal medyadan isyan etti!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Alişan sosyal medyadan isyan etti!

Ünlü şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabından Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde çıkan olaylara isyan etti ve olayları çıkartanların gerçek Fenerbahçe taraftarı olmayıp provakatör olduklarını söyledi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynana derbinin 57. dakikasında bir taraftar ile tartışan Tolga’yı sakinleştirmeye gelen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in kafasına tribünden atılan yabancı madde isabet etti.

Acı içinde yerde kalan Şenol Güneş daha sonra ayağa kalktı. Sarı-lacivertli taraftarların tepkisinin devam etmesi tarafından karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan ve yardımcıları içeri girdi. Siyah-beyazlı futbolcular ile teknik ekip de sahadan ayrıldı.

Karşılaşmada 3 kez sahaya atılan yabancı maddelerden dolayı oyun durmuş ve 4. kez tekrarlanınca hakem Mete Kalkavan ve yardımcıları içeri girme kararı aldı. Alınan karara göre mücadele tatil edildi.

Ünlü şarkıcı Alişan da olaya sessiz kalmadı ve sosyal medya hesabından isyan etti.

İşte Alişan'ın sosyal medyadan attığı tweetler:

Bilinçli bir şekilde maçın ilk dakikasından itibaren sahaya yabancı maddeler atıldı!!!Ben tansiyonu en yüksek olan maçlarda dahi Kadıköy’de böyle bir olaya rastlamadım!!!Her taraftarın pasoligi ve onlarca kamera var kim attıysa bulunsun ve en yüksek cezaya çarptırılsın..!!!

Eğer yabancı madde atanlar provakatör degılde gerçekten FB taraftarıysa yazıklar olsun.. Mac berabere ve 10 kişi kalmış takıma bunu yapan, bırakın taraftarı insan olamaz!!!Ufak tefek olaylar her derbyde olur ama böyle birşey, üstüne basa basa söylüyorum Kadıköy’de hiç olmadı!!!

Şampiyonluğu Kadıköy’de kaybettiğimiz maçtan sonra,polis araçlarını kim yaktıysa?,Rize dönüşü takım otobüsüne kim kurşun sıktıysa?,Fenerbahçe üzerine şike kumpasını kım yıktıysa?Bugun de sahayı karıştıranlar onlardır!!!!Fenerbahçe taraftarı böyle birşey yapmaz!!!!!!

Alişan sosyal medyadan isyan etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

24 Haziran seçim günü Dünya Kupası'nda 3 maç var

Fenerbahçe Doğuş, Baskonia'yı devirip seride avantajı kaptı!

Bournemouth Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Caen PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?