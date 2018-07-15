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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
15.07.2018 - 11:30, Son Güncelleme:

Alireza Beiranvand: "Beşiktaş'tan transfer teklifi aldım"

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Alireza Beiranvand: "Beşiktaş'tan transfer teklifi aldım"

İran Milli Takımı'nın kalecisi Alireza Beiranvand, ülke basınına yaptığı açıklamada Beşiktaş'tan teklif aldığını söyledi. 25 yaşındaki file bekçisi, 2018 Dünya Kupası'nda İran'ın Portekiz'le oynadığı maçta Cristiano Ronaldo'nun penaltısını kurtarmıştı.

Fabri'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşılık kaleci alternatiflerini hazırda tutan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.

Siyah Beyazlı yönetimin 2018 Dünya Kupası'nda da forma giyen İranlı file berkçisi Alireza Beiranvand'a resmi teklif götürdüğü ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF ALDIM

25 yaşındaki eldiven ülkesinde yayım yapan 90tv adlı internet sitesine yaptığı açıklamada Kara Kartal'dan teklif aldığını açıklarken şu ifadeleri kullandı:

"Dinamo Kiev, Beşiktaş, Torino ile Hollanda ve Portekiz kulüplerinden teklif aldım. Aralarında Dinamo'nun teklifi çok özeldi. Şu an kontrat önermeye hazırlar. Bense Torino'ya gitmek istiyorum. Her şey iki gün içinde netlik kazanacak."

RONALDO'NUN PENALTISINI KURTARMIŞTI!

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Beiranvand, B Grubu'ndaki son maçlarında kurtardığı penaltıyla gündeme gelmişti.

Başarılı kaleci, İran'ın Portekiz'le oynadığı ve 1-1 berabere biten maçın 50'nci dakikasında Cristiano Ronaldo'nun kullandığı penaltı vuruşunda gole izin vermemişti. (Fanatik)

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