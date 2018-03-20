Alıp, götürecekler! Rodrigues'i tutmak çok zor...
Galatasaray'ın genç yıldızını Newcastle ve West Ham’ın ardından Everton da takibe aldı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla müthiş bir performansa imza atan Garry Rodrigues'in talipleri giderek artıyor... Newcastle United ve West Ham'ın uzun süredir gündeminde yer alan genç yıldıza İngiltere'den bir kanca daha atıldı.
CENK'İN YANINA GİDEBİLİR
Ada basınına göre Cenk Tosun'un takımı Everton, Rodrigues'i takip ediyor. Kısa sürede Galatasaray'a resmi tekliflerin gelmesi bekleniyor. (Takvim)
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