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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
17.07.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Aliağaspor FK'da Ali Eren Beşerler dönemi! | Transfer haberleri...

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Aliağaspor FK'da Ali Eren Beşerler dönemi! | Transfer haberleri...

2019-2020 futbol sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nde mücadele edecek olan Aliağaspor FK’da takımın başına Ali Eren Beşerler getirildi.

Sezona üçüncü 3. Lig parolası ile hazırlanan Aliağaspor FK’da, transferler arka arkaya gelirken, Teknik Sorumlu Polat Çetin yollar ayrıldı. Çetin ile yolların ayrılmasının ardından göreve 97-2003 yıllarında Beşiktaş’ta oynamış ve milli takım formasını da defalarca terletmiş olan Ali Eren Beşerler getirildi.

Aliağaspor’da yeni bir dönemin başladığını belirten Aliağaspor FK Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal, "Aliağaspor FK ailesi olarak hem yönetimsel hem de teknik ekip anlamında bugün itibariyle yeni bir döneme başlıyoruz. Bugün çıktığımız yolda yolun sonunun şampiyonluk olacağından hiçbirimizin en ufak şüphesi yok. Bu ailenin bir parçası olmaktan ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız çok mutluyuz. Aliağaspor FK’yı Aliağa halkımızın da desteği ile hak ettiği yerlere getirmek için çalışacağız. Teknik ekibimizin başına geçen Ali Eren ve ekibi gerekli tüm çalışmaları yaparak Aliağamızı en iyi yerlere getireceklerdir. Kendisi ve ekibine başarılar dilerken yeni dönemin tüm Aliağaspor FK camiasına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Aliağa’da güzel bir ortamın ve başarı için her şeyin var olduğunu ifade eden Ali Eren Beşerler, "Başkanımızın daveti üzerine ben ve ekibim Aliağa’ya geldik. Aliağaspor FK için neler yapabileceğimizi konuştuğumuzda fikirlerimizin ve düşüncelerimizin aynı fikirde olduğunu gördük. Daha sonra Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile de güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Hep birlikte çalışarak Aliağaspor FK’yı yukarılara taşımak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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Aliağaspor FKda Ali Eren Beşerler dönemi | Transfer haberleri...

 

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