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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
11.07.2018 - 11:18, Son Güncelleme:

Ali Turan: "Konyaspor’u başarılı günlerine döndürmek istiyoruz"

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Ali Turan: "Konyaspor’u başarılı günlerine döndürmek istiyoruz"

Atiker Konyaspor takım kaptanı Ali Turan, tek düşüncelerinin takımı hep birlikte eski başarılı günlerine döndürmek olduğunu söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu Gerede’de sürdürün Atiker Konyaspor’da takım kaptanı Ali Turan, kamp çalışmalarını değerlendirdi.

Ali Turan, Sezon başı kampları yoğun geçiyor. 1 haftadan bu yana da Boludayız. Çalışma ortamımız da gayet güzel. Günde çift antrenman yapıyoruz.

Milli Takımlardaki görevleri nedeniyle aramıza geç katılacak arkadaşlarımız var. Onların da birkaç gün içerisinde aramıza katılmalarıyla tam kadro olarak çalışmaya başlayacağız. İnşallah kamp çalışmalarımız bizim adımıza verimli ve güzel bir şekilde gerçekleşir. Bu dönemde iyi ve sıkı çalışıp lige iyi başlamak istiyoruz. Geçen sezon yaşadığımız sıkıntıları ve aldığımız kötü sonuçları bir daha yaşamak istemiyoruz. Bu bize ders oldu. Bu sene sezona iyi başlayıp, iyi bitirmek istiyoruz dedi.

"ÜÇ KULVARDA OLMAMIZ BİZİ YIPRATTI"

Sezon başında üç kulvarda mücadele etmelerinin kendilerini yıprattığını ifade eden Ali Turan, Atiker Konyaspor, yeniden lige çıktığından bu yana hep üzerine koyarak yoluna devam etmiştir. Geçen sene maalesef istemediğimiz bir yerde bitirdik. Çünkü son 3-4 seneye baktığımızda Ziraat Türkiye Kupasını almış, ligi üçüncü sırada bitirmiş bir Atiker Konyaspor vardı. Aslında sezona Süper Kupa’yı alarak iyi başladık. Ama ligde maalesef istediğimiz sonuçları alamadık. Bunun en önemli sebebi üç kulvarda birden mücadele ediyor olmamızdı. Hem Süper Lig, hem UEFA Avrupa Ligi hem de Ziraat Türkiye Kupası bizi açıkçası çok yıprattı. Lige maalesef fazla konsantre olamadık. Sezonun son haftasında da zaten ligde kaldık. İnşallah aynı şeyleri bu sene yaşamayız. Çünkü geçen seneden kötü bir tecrübe kazandık. Atiker Konyasporun her zaman ilk 5-6 takım arasında olması gereken bir yapısı vardır. Bunu da bu sene devam ettirmek istiyoruz. Bunu yapacak kapasitemiz ve gücümüz var. Çünkü son 5-6 yıldır kadro olarak gelen-giden arkadaşlarımız olsa da iskeleti korunmuş bir durumdayız. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarımızın da uyum sorununu en kısa sürede çözüp takım olacağımıza ve Atiker Konyasporu hak ettiği üst sıralarda ilk 4-5 takım arasında bulunduracağımıza inanıyoruz diye konuştu.

PERFORMANSIMIN ÜZERİNE KOYMAYA ÇALIŞIYORUM

35 yaşında olmasına rağmen her sene kendi performansının üzerine koyarak çalışmaya devam ettiğini belirten Ali Turan, Bu işler yaşa bakmıyor. Çünkü çok çalışıyorum. İnsan açıkçası büyüdükçe ve yaşı ilerledikçe, tecrübelendikçe daha da çok çalışıyor. Baktığımızda geçen sene 37, bir önceki sene 40 maç oynamışım. Bence yaşa bakmıyor. Doğru çalışırsan, istekli ve hırslı olursan her zaman takımına faydalı olursun. Bence dediğim gibi yaşın bir önemi yok. Ben çalışmaya devam edeceğim. Hocamda şans verdiği sürece Atiker Konyaspor için elimden gelen mücadeleyi ve hırsı göstereceğime inanıyorum ifadelerini kullandı.

LİGDE KALMAMIZDA TARAFTARIMIZIN PAYI BÜYÜK

Kendilerine verdiği destekten dolayı taraftara da teşekkür eden Ali Turan, "Taraftarlarımızın özellikle stadyumumuz yapıldıktan sonra bize destekleri daha da arttı. Bunu zaten Milli Takımımızın Konyada oynadığı maçlarda da gördük. Tüm Türkiyenin gönlünü kazandılar. Kaybettiğimiz maçlarda bile bize sırtlarını dönmediler. Ligde kaldıysak bunda onların da büyük katkısı vardı. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. İnşallah bu sende bizi hem içeride hem de dışarıda asla yalnız bırakmazlar. Bizde onların desteğiyle bu sene iyi ve ilk 5in içerisinde giren bir Atiker Konyaspor izlettirmek istiyoruz.

Kendilerine bu konuda bu sene çok ihtiyacımız var. Çünkü bizim için itici bir güçler. İnşallah bu sene istediğimiz sonuçları alırız ve hep birlikte Atiker Konyasporu iyi yerlere çıkartırız dedi.

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