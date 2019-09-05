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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
05.09.2019 - 17:16, Son Güncelleme:

Ali Tandoğan: "Taraftarlarımızın Ümraniyespor maçında bize çok destek olması lazım"

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Ali Tandoğan: "Taraftarlarımızın Ümraniyespor maçında bize çok destek olması lazım"

TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'un teknik direktörü Ali Tandoğan, 4. haftada sahasında Ümraniyespor ile yapacakları maç için taraftarlardan destek istedi.

Ali Tandoğan ve kulüp asbaşkanı Umut Kırtıl, kulüp tesislerinde düzenledikleri basın toplantısında, transferin son günü takıma kazandırılan 11 oyuncu ile ilgili süreci değerlendirdi.

Transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle sezona genç bir kadroyla başladıklarını belirten Tandoğan, bu oyuncuların başarılı bir performans sergilediğini söyledi.

Yeni gelen oyuncuları Ümraniyespor maçına hazırlamayı hedeflediklerini dile getiren Tandoğan, şöyle konuştu:

"Ümraniye maçı bizim için çok değerli. Taraftarımızın bu maçta bize çok destek olması lazım. Bugün bizim hedefimiz ligde kalmak. Çünkü bunu böyle konuşmamız lazım. Ne zaman şunu konuşabiliriz? Biz Ümraniye'yi yeneriz. Gideriz deplasmanda yeneriz, geliriz içeride yeneriz, bir daha içerideki maçımızı yeneriz o zaman otururuz burada 'Hedef ne?' dersiniz, Ben de 'Hedefimiz bu' derim. Şu an için erken konuşursam, 'Hocam bunu demiştin' dersiniz. Yeni oyuncuların antrenmanlardaki tempolarını görmem lazım."

Asbaşkan Kırtıl da takıma takviye yaptıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Balıkesirspor'un geleceğini düşünerek fazla para harcamadıklarını vurgulayan Kırtıl, "Nemanja Andusic, Nermin Hodzic ve Aly Malle'nin yükümlülükleri kendi kulüplerinde. Sezon sonuna kadar takımın maliyeti 12 milyon 240 bin liradır." dedi. 

Ali Tandoğan: Taraftarlarımızın Ümraniyespor maçında bize çok destek olması lazım

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