Ali Şen'den Ali Koç'a açık destek: "Fenerbahçe için büyük şans"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerFutbol HaberleriAli Şen'den Ali Koç'a açık destek: "Fenerbahçe için büyük şans"
Futbol Ali Şen'den Ali Koç'a açık destek: "Fenerbahçe için büyük şans"
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
İHA
13.02.2018 - 21:14, Son Güncelleme:

Ali Şen'den Ali Koç'a açık destek: "Fenerbahçe için büyük şans"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Fenerbahçe Eski Başkanı Ali Şen, Fenerbahçe ve Türk futbolunun geleceğine ilişkin özel açıklamalarda bulundu. Şen, Ali Koç’un başkan adaylığının Fenerbahçe için şans olduğunu ifade etti. 

Fenerbahçe’nin efsane başkanlarından Ali Şen, İHA’ya özel açıklamalar yaptı. Sarı-lacivertlilerin Başakşehir karşısında aldığı galibiyeti değerlendiren Şen, “Taraftarı çok olmayan, başkanı akıllı, antrenörü ve futbolcularıyla bir sistem takımı oluşturdu Başakşehir. Büyük takımların karşısında ne kadar iyi takım olursanız olun, maçlar zordur. Başakşehir; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’yi sürekli yendi ama en önemli maç geldiğinde kaybetti. Yanlış bir şey yapmadılar ama karşılarında da Fenerbahçe vardı. Alınan sonuç normal” ifadelerini kullandı.

Ali Koç, Fenerbahçe için büyük şans”

Fenerbahçe’de Ali Koç’un aday olmasıyla birlikte gerçekleşecek olan kongre üzerine de konuşan Ali Şen, “Soranlara anlatıyorum. Kime oy vereceğiz diyorlar, şunu söylüyorum. Aziz Yıldırım 20 yıldır görevde. Ali Koç, Türk futbolu için ve Fenerbahçe için büyük şans. Oy verecek kişi şunu düşünsün, hangisi Fenerbahçe’ye daha faydalı olur, daha büyük hizmetlerde bulunur. Bu sorunun cevabı zor değil. Aziz Yıldırım büyük işler yaptı, 20 yıl geçti. Ali Koç büyük sermaye getirecektir, büyük para koyacaktır. Bunların hepsi, 20 yıldır başkanlık yapan, taraftarı tarafından istifaya davet edilen Aziz Yıldırım için iyi değil. Benim de adayım Ali Koç dese, Ali’nin yanında otursa, Fenerbahçe’ye yakışan bir kongre olur. Ama görülüyor ki seçim olacak ve hayırlısı olsun” dedi.

“Diğer kulüplerin de Ali Koç’ları olmalı”

Türkiye’de kulüplerin battığının altını çizen Ali Şen, “Gaziantepspor gibi bir kulübün durumu ortada, Samsunspor ortada. Yıllardır savunduğum bir konu var. Spor kulüpleri bölünmeli. Mesela Fenerbahçe’de futbol kulübü olmalı, başkanı yönetimi ve bütçesi ayrı, basketbol kulübü ayrı olmalı, başkanı, bütçesi ve yönetimi ayrı olmalı. Tekli yıllarda bir kulübün, çiftli yıllarda diğer kulübün seçimi yapılı, delegeler de her yıl gelip kulüpte ne olup bittiğine bakar. Böyle bir durum olduğu zaman Fenerbahçe’de Ali Koç’un yaptığı bu adım, elini taşın altına koymasıyla diğer kulüplerde de Ali Koç’lar çıkar. Galatasaray’da Ali Sabancı var, Beşiktaş’ta Hüsnü var, Tuncay var. Zengin holdingleri spora sokup, iş dünyasındaki rekabeti spor kulüplerine de yansıtırlarsa müthiş bir adım atarlar” diyerek sözlerini tamamladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Fenerbahçe bakın ne yaptı! İşte turuncu operasyon...

Güneş istemedi ertelemeden vazgeçildi

Ruh geri döndü

Yeni Çansporlu futbolculara saldırı TBMM'ye taşındı