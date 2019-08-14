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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
14.08.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Ali Şaşal Vural: "Beşiktaş'ın eksiklerini biliyoruz, yenilmeyecek takım değil"

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Ali Şaşal Vural: "Beşiktaş'ın eksiklerini biliyoruz, yenilmeyecek takım değil"

Demir Grup Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal Vural, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kırmızı-beyazlıların file bekçisi Ali Şaşal Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takım olarak harika bir kamp dönemi geçirdiklerini, uzun zamandır böyle yoğun ve zevkli idmanlar yapmadıklarını söyledi.

Takımın enerjisinin çok yüksek olduğunu aktaran Ali Şaşal Vural, "Yeni bir hocamız, yeni bir heyecan var. Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Herkes çok iyi hazırlandı. Bolu kampından sonra Hollanda kampında oynadığımız iki hazırlık maçı bizim için çok iyi geçti. Öz güvenimizi ortaya koydu. Ajax karşılaşması özelikle bizim için kendimizi görme açısından çok önemliydi. Yani kampın özeti, bizim için her şey yolundaydı." diye konuştu.

Takımdan ayrılan arkadaşlarının çok değerli olduklarını ifade eden Ali Şaşal Vural, "Ayrılan arkadaşlarımızın hepsi iyi insanlardı. Gelenler de onları aratmadı. İyi bir birliktelik ve iyi bir arkadaş grubumuz oldu. Herkes çok pozitif, çok iyi, sadece takımı ve başarıyı düşünen insanlar. Bu birliktelik inşallah böyle devam eder. Biz de başarılar elde ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Takım olarak hedefimiz ilk 5 veya 6"

Rıza Çalımbay'ın çok iyi bir teknik direktör olduğunu vurgulayan Ali Şaşal Vural, şöyle devam etti:

"Rıza hocanın olduğu her yerde başarı vardır. Takım olarak hedefimiz ilk 5 veya 6, kupada da gittiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Ayağımızı yere sağlam basmamız gerekiyor. Takımda iyi bir birliktelik, iyi bir enerji, iyi de bir atmosfer var. Hocamızın da bizden bir beklentisi var. Bazı mevkilerimizde eksiklikler var. Onlar da tamamlanınca Avrupa kupaları neden olmasın."

Takımdaki üç kalecinin de birbirinden değerli olduğunu söyleyen Ali Şaşal Vural, "Kim oynarsa oynasın elinden gelenin en iyisini yapacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Ali Şaşal Vural: Beşiktaşın eksiklerini biliyoruz, yenilmeyecek takım değil

- "Beşiktaş'ın eksikliklerini biliyoruz"

İyi takım olduklarının altını çizen Ali Şaşal Vural, ligde ilk hafta Beşiktaş ile Sivas'ta yapacakları maçta 3 puan hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Takım olarak öz güvenimiz, enerjimiz yerinde, Beşiktaş'ın da eksikliklerini biliyoruz. Takım olarak eksikler, yeni bir hocaları var. Beşiktaş'ın da heyecanla ligi beklediğinden eminim ama biz takım olarak zevkle, heyecanla, şevkle ligin ilk maçını bekliyoruz. Beşiktaş yenilmeyecek bir takım değil. İnşallah kazanan biz oluruz."

Ali Şaşal Vural, taraftarın her zamankinden daha çok kendilerini desteklemesini ve tribünleri doldurmalarını beklediklerini sözlerine ekledi.

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