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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.01.2020 - 11:48,Son Güncelleme:/

Ali Şansalan'dan Trabzonspor itiraf: "Hatalıyım!"

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Ali Şansalan'dan Trabzonspor itiraf: "Hatalıyım!"

Denizlispor - Trabzonspor kupa maçının uzatma dakikalarında Trabzonspor'dan Nwakaeme'ye kırmızı kart gösteren Ali Şansalan, hatalı olduğunu belirtti.

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor'u penaltılarla eleyerek, çeyrek finale kaldığı maçın en önemli anı hiç kuşkusuz uzatma dakikalarında Nwakaeme'nin gördüğü kırmızı karttı.

Hakem Ali Şansalan, Denizlisporlu Lopes'in çelmesiyle yerde kalan Nwakaeme serbest atış kullanmayı beklerken sarı kart görünce tepki gösterip, ikinci sarı karttan oyun dışı kalmıştı.

KORİDORDA İTİRAF ETTİ

Türkiye'nin hayretle karşıladığı kararının altında ezilen Şansalan, hakem odasında pozisyonun tekrarını inceleyince hatasını bir kez daha gördü.

Şansalan stattan ayrılırken koridorda gördüğü bordo-mavili yöneticilere ayaküstü hatasını itiraf etti: "Hatalı karar verdim, çok üzgünüm."

TFF'YE BAŞVURULACAK

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Nwakaeme'nin pozisyonu için, "Hakem hatası ile en önemli oyuncumuzu kaybettik. Önemli oyuncularımızın birini, adil olmayan sarıdan kaybettik. Saha içinde verilen kararın, federasyona ya da Tahkim'e yapılan itirazlar indirilip indirilmeyeceğini bilmiyorum ama kesinlikle itiraz edeceğiz" ifadesini kullandı. (Sabah)

Ali Şansalandan Trabzonspor itiraf: Hatalıyım

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