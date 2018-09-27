Ali Şafak Öztürk oy birliğiyle 3 yıllığına...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAli Şafak Öztürk oy birliğiyle 3 yıllığına...
GeriFutbol Ali Şafak Öztürk oy birliğiyle 3 yıllığına...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
27.09.2018 - 16:58, Son Güncelleme:

Ali Şafak Öztürk oy birliğiyle 3 yıllığına...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ali Şafak Öztürk oy birliğiyle 3 yıllığına...

Antalyaspor Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Genel kurulda hafta sonu Antalyaspor dernek başkanlığına seçilen Ali Öztürk, oy birliğiyle 3 yıllığına Antalyaspor başkanlığına seçildi.

Antalyaspor yönetim kurulu listesi ve görev süresinin belirlendiği toplantıda divan başkanlığına Turgay Soyar seçildi. Toplantıda konuşan Antalyaspor Derneği eski başkanı Nafiz Tanır, yeni yönetim kuruluna başarılar diledi ve Antalyaspor’un Antalya’nın en büyük markası olduğunu ifade etti. Tanır, Antalyaspor branşları, tesisleri ve üstlendiği misyon ile bir senfoni orkestrasıdır. Antalyaspor’u bu şekilde değerlendirelim" dedi.

"ELEŞTİRİLER YAPICI OLMALI"

Antalyaspor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Bora Terzioğlu, yeni yönetimin genç ve dinamik bir kadro olduğunu belirtti ve eleştirilerin yapıcı olması gerektiğini söyledi. Terzioğlu, Bu kadro şeffaf bir yönetim anlayışını belirleyecektir. Bu dönemde birlik beraberlik içerisinde olunmalıdır. Eleştiriler Antalyaspor geleceğine katkı verecek şekilde olmalı. Antalyaspor’u dostça geçinerek çok iyi yerlere getirmeliyiz" dedi. Reklam ve sponsorluk gelirlerinde eksilme olduğunu söyleyen Terzioğlu, "Futbol takımımızın halen daha formasında reklam yok bunların üzerine çalışmalıyız" dedi.

ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK KATILMADI

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Kulüpler Birliği’nin Euro ile maaş alan futbolcuların durumunun görüşüleceği toplantıda olduğu için genel kurula katılamadı.

Antalyaspor yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu: Ali Şafak Öztürk, Nurettin Ünal, Ziya Erbaş, Bora Terzioğlu, Neşet Koçkar, Emin Murat Süğlün, Erhan Erdem, Berkay Bahar, Emre Önen, Özgür Kasapoğlu, Abdurrahman Tolga Çelik, Alpaslan Arslanca, Atilla Akıncı, Eser Demir, Mert Osmanlar, Aytaç Altay, Melih Beken, Bekir Kara, Emin Kemal Hesapçıoğlu.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 116Rizespor - Fenerbahçe
    3
    MS2
    1,70
    7045kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kasapoğlu: 'Bizim kaybettiğimiz hiçbir şey yok'

Cezası belli oldu! Ronaldo...

BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek dönemi!

Fatih Terim'den Euro 2024 paylaşımı