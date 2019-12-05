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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
05.12.2019 - 16:38, Son Güncelleme:

Ali Şafak Öztürk: "Ortak hedefimiz Antalyasporumuzun iyi yere gelmesi..."

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Ali Şafak Öztürk: "Ortak hedefimiz Antalyasporumuzun iyi yere gelmesi..."

Antalyaspor Olağan Genel Kurulu Atilla Vehbi Konuk Tesisleri Suphi Türel Kongre Salonunda gerçekleştirildi.

Divan Kurulu’nun oluşturulması ile başlayan genel kurulda Kamile Gülgün Yıldırım Divan Kurulu Başkanı, Hakan İrban, Mehmet Çelik ve Cenk Soyer ise divan üyeliklerine seçildi.

İki döneme ait faaliyet raporu, mali tablolar ve bilanço, genel kurul üyeleri ile paylaşıldı. Daha sonra yapılan oylamada 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında görev yapan yönetim kurulu ile 1 Ocak 2019 ile 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında görev yapan yönetim kurulu, ardından iki döneme ait faaliyet raporu, mali tablolar ve bilanço oy birliği ile ibra edildi.

Bir sonraki gündem maddesinde, istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine göreve gelen yönetim kurulu üyelerinin onaylanmasını içerdi ve bu madde de oy birliği ile kabul edildi.

Dilek ve temenniler bölümünde Antalyaspor Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk bir konuşma yaptı.

Futbol takımındaki giderlerin kesilmesi adına önemli hamleler yapıldığını belirten Başkan Öztürk, "Türk futbolunun gelirler seviyesine bakıldığında iç açıcı bir durum yok. Yeni vergi yükümlülükleri de gelecek. Yeni döneme alışmamız için birlik olmamız lazım. Önemli olan birlik ve beraberlik. Ortak hedefimiz Antalyasporumuzun iyi yere gelmesi. Bizler de bunun için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Genel Kurul yapılan bu konuşma ile sona erdi.

Ali Şafak Öztürk: Ortak hedefimiz Antalyasporumuzun iyi yere gelmesi...

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