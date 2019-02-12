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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
12.02.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Ali Şafak Öztürk '100' puana ulaştı!

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Ali Şafak Öztürk '100' puana ulaştı!

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, iki başkanlık döneminde toplam 100 puana ulaştı. İlk döneminde 75 puana tanıklık eden Öztürk, ikinci döneminde alınan 25 puanla ‘dalya’ dedi.

Antalyaspor’da ikinci dönemini yaşayan Başkan Ali Şafak Öztürk, 100’üncü puanını Rize’de aldı.

Öztürk’ün kulüp başkanı seçildiği ilk yılında 58 puan toplayan Antalyaspor, kulüp tarihinin rekorunu kırmıştı. 2016-2017 sezonunda 58 puan toplayan Antalyaspor’un başkanı olan Öztürk, bir sonraki yıl ise takım 17 puan aldıktan sonra ilk yarının bitimiyle birlikte görevi bırakmıştı.

2016-2017 sezonunun tamamında 58, 2017-2018 sezonunun ilk yarısında 17 puan toplayan Antalyaspor’un başında bulunan Öztürk, 2018-2019 sezonunda 4 puanı olan takımın başına yeniden geçmişti. Rize deplasmanında alınan beraberlikle 29 puana ulaşan Antalyaspor’da kendi dönemindeki 25’inci puanına tanıklık eden Başkan Öztürk, böylece toplamda 100 puanı görmüş oldu.

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