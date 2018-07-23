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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
23.07.2018 - 16:41, Son Güncelleme:

Ali Ravcı:"İskeleti bozacak hiçbir oyuncuyu göndermedik"

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Ali Ravcı:"İskeleti bozacak hiçbir oyuncuyu göndermedik"

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, "Kadromuzda iskeleti bozacak hiçbir oyuncuyu göndermedik. Transferin bitimine daha 6 hafta var. Zaten birçok oyuncuyla anlaşmak üzereyiz. Giden oyuncuların yeri dolacak." ifadelerini kullandı.

Ravcı, yaptığı yazılı açıklamada, transferde dengeli gitmeye çalıştıklarını belirterek, kadrolarını piyasada adı geçen yıldız isimlere göre değil teknik direktör Erol Bulut'un istediği oyun formatına uygun olarak kurmak zorunda olduklarını aktardı.

Avrupa'da ve dünyada transfer anlayışının değiştiğini, Türkiye'de ise 4 büyüklerin durumunun ortada olduğunu anlatan Ravcı, şöyle devam etti:

"Genç oyuncuların dışında futbolcu alan yok. Beşiktaş ve Trabzonspor teklif gelen her oyuncusunu değerlendiriyor. Biz de kendi bütçe dengemizi sağlamak için bunu yapmalıyız. Öyle eski alışkanlıklar gibi 10 tane gönder, 10 tane al devri futbolda bitti. Kulüplerimizin ekonomik yapısı ortada. Geçen sene maliyeti yüksek oyunculardan şikayet ettik. Cissokho, Diallo ile yollarımızı ayırdık. Kulüp bulursa Barazite de gidecek. 1 milyon avro maliyetli oyuncuyu gönderip yine 1 milyon avro maliyetli adam almak mantıklı değil. Aynı işi yapacak daha düşük maliyetli futbolcu transfer etmek asıl başarıdır. Bu sezon başkanımız bunun üzerinde duruyor. Borcu eritmek için futbolcu maliyetlerini düşürüyoruz. Dış transferde durağan olmamızın nedeni de bu."

"GİDEN OYUNCULARIN YERİ DOLACAK"

Ali Ravcı, mart ayından bu yana dış transferde isim belirlemeye başladıklarını, bu konuda kulübün hazırlıklı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Talip olduğunuz oyuncu 300-400 bin dolar fazladan istiyor. Onları bir noktaya kadar indirmek zorundayız. Taraftar ve teknik heyet tarafından bakarsak onlar da kendilerince haklı. Giden oyuncunun yerini anında doldurmayı biz de istiyoruz. Kadromuzda iskeleti bozacak hiçbir oyuncuyu göndermedik. Transferin bitimine 6 hafta daha var. Zaten birçok oyuncuyla anlaşmak üzereyiz. Giden oyuncuların yeri dolacak. Taraftarımızın yıldız özlemini ve beklentisini biliyoruz. Öncelikle hocanın sistemine uygun, kulübün bütçesini sarsmayacak isimleri alacağız. Sonrasında yıldız düşünülebilir."

Avrupa'da tek futbolcu alıp transferi bitiren kulüplerin bulunduğuna dikkati çeken Ravcı, "Malatyalıların içi rahat olsun, kampta her şey yolunda. Eminim yönetimimiz elini çabuk tutup gerekli isimleri birkaç gün içinde kamuoyuyla paylaşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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