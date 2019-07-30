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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
30.07.2019 - 13:54, Son Güncelleme:

Ali Ravcı: “İlk maçtaki Yeni Malatyaspor’dan daha iyi bir takım izleteceğiz”

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Ali Ravcı: “İlk maçtaki Yeni Malatyaspor’dan daha iyi bir takım izleteceğiz”

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Perşembe akşamı Slovenya’da oynayacakları UEFA Avrupa Ligi rövanş maçı öncesi İHA muhabirine konuştu.

Perşembe akşamı Slovenya’da oynayacakları UEFA Avrupa Ligi rövanş maçı öncesi İHA muhabirine konuşan Ravcı, ilk maçtaki dezavantajlarının ikinci maç için geçerli olmadığını ifade etti.

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“İlk maçtaki Yeni Malatyaspor’dan daha iyi bir takım izleteceğiz”

Sahalarında oynadıkları ilk maçta avantajlı bir skor elde edemediklerini kaydeden Ravcı, “UEFA Avrupa Ligi'nde sahamızda oynadığımız ilk maçta bazı dezavantajlarımız vardı. Elbette ki en başta rakibin fiziksel olarak daha hazır olması ve bizim hazır olmamamız durumu var. Bir diğer neden de yeni bir takım oluşumuz. İlk kez yan yana oynayan arkadaşlarımız vardı ve fiziksel olarak yüzde 50-55’lik bir gerçeklikle sahaya çıktık. İlk müsabakadan sonraki süreç bizim ikinci maça daha iyi hazırlanmamız ve takımdaki oyuncuların daha fazla kaynaşması açısında iyi geçti diyebilirim. Açıkçası ilk maçtaki Yeni Malatyaspor’dan daha iyi bir takım izleteceğimizi söyleyebilirim. Rakibimiz karşısına tur için çıkacağız” dedi.

“Bu transferleri turu geçsek de geçmesek de yapacağız”

Ravcı, transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi vererek, “Transferde şu ana kadar verimli bir süreç geçirdiğimizi düşünüyorum. Gelen oyuncuların tamamından yüzde yüz verim alacağımıza inanıyorum. Tabi transfer çalışmalarımız devam ediyor. Forvete, sol beke ve orta sahaya alacağımız oyuncular var. Bu transferleri turu geçsek de geçmesek de yapacağız” diye konuştu.

Yeni Malatyaspor ile Olimpija Ljubljana arasındaki eşleşmenin Malatya'da oynanan ilk ayağı 2-2'lik eşitlikle sona ermişti.

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Ali Ravcı: “İlk maçtaki Yeni Malatyaspor’dan daha iyi bir takım izleteceğiz”

 

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