Ali Ravcı: "İki puan kaybettik ama psikolojik olarak kazandık"
Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı: "Oyuncularımız, azmin ve kararlılığın nasıl bir güç olduğunu kanıtladılar."
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor ile 4-4 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, kaybedilen 2 puana karşın mücadelenin kendilerini memnun ettiğini söyledi.
Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige verilen araya 3 puanla girmeyi çok istediklerini belirtti.
Bazen işlerin istedikleri gibi gitmediğini ancak çok güzel bir karşılaşmadan beraberlikle ayrıldıklarını dile getiren Ravcı, "Bol gollü, pozisyonlu bir karşılaşma oldu. Buradaki önemli nokta, mücadele ruhuna sahip olmamız. Oyuncularımız, azmin ve kararlılığın nasıl bir güç olduğunu kanıtladılar. Sahamızda belki 2 puan kaybettik ama bundan sonraki haftalar için psikolojik olarak çok şey kazandık." diye konuştu.
Tüm olumsuzluklara rağmen, futbolcularının yenilgiyi kabullenmemesi, kararlılığı ve coşkusunun kendileri açısından oldukça olumlu olduğunu vurgulayan Ravcı, şöyle devam etti:
"Hiçbir zaman vazgeçmeyen bir takımı yenmek çok zordur. Tribünlerdeki taraftarlarımızdan, yedek kulübemize kadar, o istek ve coşkunun bütünleşmesi, maçı tarihi bir karşılaşma olarak sayfalara kaydetti. Skor olarak gerideyken bile bu durumu kabul etmemek ve reaksiyon gösterip savaşabilmek oldukça önemliydi. Başta futbolcularımız ve taraftarlarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. "
Ravcı, takıma 3 gün izin verdiklerini, perşembe günü Antalya'da toplanacaklarını ve MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başlayacaklarını dile getirdi.
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