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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
20.10.2019 - 10:55, Son Güncelleme:

Ali Ravcı: "Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da hedef Avrupa!"

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Ali Ravcı: "Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da hedef Avrupa!"

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Kulüp televizyonuna açıklamada bulunan Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Süper Lig'de puansal olarak daha iyi duruma gelmek istediklerini ifade etti.

Ligde geride kalan 7 haftalık süre içerisinde futbolcuların iyi bir reaksiyon gösterdiklerini dile getiren Ravcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sahadaki mücadeleleri, saha içerisinde vazgeçmeyen bir ruh içerisinde olmaları ki kendilerine sürekli söylediğimiz gibi vazgeçmeyen bir takımı ve de bir kişiyi asla ve asla hiç kimse yenemez. Biz de saha içerisinde kazanmak için istekli ve özellikle de coşkulu oynadığımız zaman ki buna içeride oynadığımız maçlarda bizimle beraber olup, bizi destekleyen taraftarımızın da coşkusu eklenince çok daha güzel şeyler oluyor. Açıkçası bu sezon daha gole dönük, daha atak oynayan bir görüntüde oynuyoruz. Bu da maçın her anını heyecan fırtınası şeklinde geçen bir hale bürüyor. Amacımız iç saha, dış saha demeden bu coşkulu halimizi her maça yansıtabilmek" dedi.

"Hedef Avrupa"

Ravcı, bu sezonki hedeflerle ilgili de Avrupa'yı işaret ederek, "Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Hem artık her konuda daha tecrübeliyiz. Bunu başarabilecek güce sahip olduğumuzu düşünüyorum. Milli aradan sonra zorlu bir maç trafiği içerisine girdik. İnşallah hedeflediğimiz gibi giderse işimiz çok daha kolaylaşır" diye konuştu.

Ali Ravcı: Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da hedef Avrupa

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