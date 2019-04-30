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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.04.2019 - 14:37, Son Güncelleme:

Ali Ravcı 3 puanla başladı

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Ali Ravcı 3 puanla başladı

Evkur Yeni Malatyaspor’da Erol Bulut’un görevi bırakmasının ardından sezon sonuna kadar takımın başında kalacağı açıklanan Sportif Direktör Ali Ravcı, ilk sınavından başarıyla ayrıldı.

Süper Lig’in 30. haftasında Malatya’da oynanan Kasımpaşa karşılaşmasını 2-1 kazanarak 3 hafta aradan sonra galip gelen Evkur Yeni Malatyaspor’da sevinç hakim. Erol Bulut ile yollarını ayıran ve Sportif Direktör Ali Ravcı ile sezon sonuna kadar yola devam edeceğini açıklayan sarı-kırmızılı kulüp, Kasımpaşa galibiyetiyle birlikte ilk 5 hedeflerini yeniden yeşertti.

Malatyalı olan Ali Ravcı’ya maç boyunca tribünler de büyük destek verilirken, genç teknik adamın sahaya sürdüğü kadro ve müdahaleleri de geçer not aldı. Kasımpaşa galibiyetiyle puanını 41’e yükselten Malatya ekibi, küme düşme korkusunu da üzerinden tamamen attı.

Bu arada E.Y. Malatyaspor’da ligin 31. haftasında deplasmanda oynanacak Akhisarspor maçının hazırlıkları yarın başlayacak.

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Ali Ravcı 3 puanla başladı

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