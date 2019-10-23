Ali Palabıyık'ın yönettiği maçta gülen taraf Leipzig oldu!
FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık, Almanya'nın Leipzig ile Rusya'nın Zenit takımları arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu müsabakasını yönetti. Mücadele ev sahibinin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Almanya'nın Leipzig şehrindeki Red Bull Stadyumu'nda, TSİ 19.55'te başlayan karşılaşmada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yaptı.
Konuk ekip mücadelenin 25. dakikasında Rakitskiy ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda ise Leipzig oyun kontrolünü ele geçirdi. Lamier 49. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Sabitzer ise 59. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ev sahibi ekip sahadan 2-1 üstün ayrıldı.
Fırat Aydınus en son 2013'te yönetti
Son olarak Fırat Aydınus 27 Kasım 2013'te Manchester City ile FC Viktoria Plzen arasında oynanan mücadeleyi yöneten Aydınus; o tarihten sonra Şampiyonlar Ligi'nde maç alamadı, sonrasında ise UEFA listesinden çıkarıldı.
Mevcut MHK Başkanı Zekeriya Alp, 2012-2013 döneminde de görevde bulunan isim olarak dikkat çekti.
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