Ali Palabıyık'ın tarihi maçı!
FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık, Almanya'nın Leipzig ile Rusya'nın Zenit takımları arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu müsabakasını yönetiyor. Şimdiye kadar 46 Şampiyonlar Ligi maçı yöneten Cüneyt Çakır'ın ardından uzun zaman sonra bir hakem Devler Ligi'nde görevlendirildi.
Almanya'nın Leipzig şehrindeki Red Bull Stadyumu'nda, TSİ 19.55'te başlayan karşılaşmada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halis Özkahya.
Fırat Aydınus en son 2013'te yönetti
Son olarak Fırat Aydınus 27 Kasım 2013'te Manchester City ile FC Viktoria Plzen arasında oynanan mücadeleyi yöneten Aydınus; o tarihten sonra Şampiyonlar Ligi'nde maç alamadı, sonrasında ise UEFA listesinden çıkarıldı.
Mevcut MHK Başkanı Zekeriya Alp, 2012-2013 döneminde de görevde bulunan isim olarak dikkat çekti.
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