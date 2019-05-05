Ali Palabıyık ve Halil Umut Meler, UEFA seminerinde
FIFA hakemleri Ali Palabıyık ve Halil Umut Meler, UEFA tarafından 2. kategori hakemleri için düzenlenen kursa katıldılar.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan ve 11 Mayıs Cumartesi günü sona erecek UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen kursta, hakemlere teorik ve uygulamalı dersler verilecek ve yeni atletik test uygulanacak.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle