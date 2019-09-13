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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
13.09.2019 - 22:13, Son Güncelleme:

Ali Palabıyık top toplayıcı çocuğun yerini değiştirdi

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Ali Palabıyık top toplayıcı çocuğun yerini değiştirdi

Süper Lig'in 4. haftasında oynana Galatasaray - Kasımpaşa maçında ilginç bir olay yaşandı. Maçın hakemi Ali Palabıyık, Kasımpaşa kalecisi Fatih Öztürk'ün arkasında görev yapan top toplayıcı çocuğu görev yerinden uzaklaştırdı

Zaman geçirici harekette bulunan top toplayıcı çocuğu tribüne gönderen Ali Palabıyık'ın, görevli çocuğu yerinden uzaklaştırdığı an yayıncı kuruluşun kameralarına da yansıdı. 

Terim ve yardımcıları tribünde

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, cezaları nedeniyle Kasımpaşa maçında tribünde yer aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 3. haftasındaki Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Fatih Terim'e 4 maç men cezası vermiş, Tahkim Kurulu da bu cezayı 3 maça indirmişti.

PFDK'nin aynı maçta 3 maç men cezası verdiği Ümit Davala'nın yanı sıra geçen sezonun 33. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada 8 maç men cezası alan Hasan Şaş da yedek kulübesinde bulunamadı.

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile yaptığı maçta takımın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer aldı.
Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarla Fatih Terim'e destek verdi.

Taraftarlar, ayrıca "Yönetimi, futbolcusu, taraftarı, Fatih Terim ayarı. Biz buradayız durdursanıza hadi Galatasaray'ı", "Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak. Galatasaray'ın Galatasaraylıdan başka dostu yok" ve "Galatasaray tek siz hepiniz" yazılı pankartlara yer verdi.

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