Ali Palabıyık sahada değil VAR masasında!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarının ardından hakem atanmaları dikkat çekti.
F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, kulübün resmi dergisinin kasım sayısında yer alan yazısında, “Bu sezon kazandığımız maçların hakemlerine bir sonraki hafta görev verilmiyor; puan kaybettiğimiz maçlarda ise bu durum yaşanmıyor” iddiasında bulunmuştu.
MHK’nın dün açıkladığı hakem listesinde F.Bahçe’nin oynadığı ve 3-2 kazandığı kasımpaşa maçını yöneten Ali Palabıyık, bu kez VAR hakemi olarak yer aldı. Palabıyık, Alanya-Göztepe maçında görev yapacak.
F.BAHÇE’NiN BU SEZON KAZANDIĞI MAÇLARIN HAKEMLERi
RAKiP SKOR HAKEM
Gaziantep 5-0 Arda kardeşler
Başakşehir 2-1 H.Umut Meler
Ankaragücü 2-1 Abdulkadir Bitigen
Denizlispor 2-1 Fırat Aydınus
Konyaspor 5-1 Ali Şansalan
Kasımpaşa 3-2 Ali Palabıyık
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