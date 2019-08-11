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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
11.08.2019 - 10:37, Son Güncelleme:

Ali Palabıyık: "Çizgimizi hep takip edeceğiz"

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Ali Palabıyık: "Çizgimizi hep takip edeceğiz"

FIFA kokartlı hakemler Ali Palabıyık ve Halil Umut Meler, Merkez Hakem Kurulu (MHK) semineri sonrasında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, VAR uygulamasını bu sezon UEFA standartlarında uygulayacaklarını belirterek, "Yeni sezon için hazırlıklarımız devam ediyor. 10 gün süren Riva'daki hazırlık kampımızı tamamlayıp buraya geldik. Şu an teorik dersleri almaya devam ediyoruz. Halil arkadaşımız Süper Kupa'da çok güzel bir maç yönetti. Umuyorum sezon da böyle devam edecek. Bu sezon Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasını UEFA standartlarında daha çok kullanacağız. Bunun için yurt dışından gelen eğitimcilerimiz var. Bir çizgimiz var ve bu çizgiyi hep takip edeceğiz. Hangi pozisyonlarda VAR'ın devreye girmesi gerekiyor, hangi pozisyonlarda girmemesi gerekiyor bunlar net çizgilerle belirlenecek. Önemli olan hakemin görmediği pozisyonları VAR'ın hakeme iletmesi. Gözden kaçan ihlallerin değerlendirilip özellikle topsuz alanlarda ve hakemin göremeyeceği durumlarda kararı hakemin vermesinde yardımcı olmak önemli" diye konuştu .

VAR uygulamalarının bu sezon daha standartlı ve adil uygulanacağını söyleyen FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler ise, "Bizi en çok rahatlatan kuralın kale vuruşu kullanışı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü defans oyuncuları hep ceza alanı dışına çıkmak zorunda kalıyorlardı. Şimdi ise ceza alanı içinde topla oynayabilecekler. Biz bunun için 15 günden beri çalışıyoruz. Hem VAR, hem saha içi çalışmalarımız, hem videolu hem de test çalışmalarımız yoğun şekilde geçiyor. UEFA'dan ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'ndan (IFAB) gelen eğitmenlerimizin belirlemiş olduğu çizgilerle UEFA'yı takip ederek VAR'ın bu sezon daha standartlı ve adil şekilde olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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