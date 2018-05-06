Ali Naci Küçük: Rodrigues çok büyük oynuyor!
Muhabirimiz Ali Naci Küçük, mücadelenin ilk yarısını değerlendirdi.
Igor Tudor döneminde sadece 1 gol atan Garry Rodrigues, Fatih Terim ile beraner bambaşka kimliğe bürünüp şampiyonluğa Galatasaray'ı yaklaştıran isimlerden biri oldu.
Rodrigues gol sayısını toplamda 9'a çıkarırken attığı iki golle Galatasaray'ı şampiyonluk kupasına bir adım daha yaklaştırdı.
Rodrigues gerçekten büyük oynuyor ve sezon sonunda Galatasaray'a şampiyonluk kupası, geliri gibi transferi ile de büyük katkı sağlayabilir
Galatasaray artık mutlu sona çok yakın...
Bayrakları, meşaleleri çıkarın
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim başta olmak üzere antrenörü, futbolcusu, malzemecisi hepsi bu karşılaşmanın 'şampiyonluk maçı' olduğunun farkında ve ciddiyetinde!
Galatasaray bu disiplin, hırs ve özgüvenle bu karşılaşmayı da şampiyonluğu da kazanır!
İlk yarıda özellikle Donk ile Denayer çok iyi bir performans sergiledi.
Galatasaray orta sahasında kilit müdahalelere imza atan isim olarak Donk öne çıktı.
Akhisar'ın etkili olduğu dakikalarda Donk, Denayer, Serdar önderliğinde Galatasaray takımı hata yapmadı
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