Ali Naci Küçük: "Muslera da savunma da sınıfta kaldı"
Muhabirimiz Ali Naci Küçük, Galatasaray - Konyaspor maçının ilk devresini değerlendirdi.
Galatasaray'da yıllardır teknik adamlar, sistemler, ilk 11'ler değişiyor ama tek bir şey değişmiyor.
O da kronikleşen yan top sorunu!
Galatasaray daha 1.dakikada Konyaspor'un duran top organizasyonunda kalesinde golü gördü.
Savunmada, Muslera da bu pozisyonda yine sınıfta kaldı!
Galatasaray geriye düştükten sonra baskı kurup reaskiyon gösterdi. Ancak Gomis beraberlik fırsatını penaltıyı kaçırarak değerlendiremedi.
Eminim Gomis'in o vuruşu sonrasında tüm Galatasaraylılar " Keşke penaltıyı Selçuk atsaydı" dedi....
Ancak bir de gerçek var, penaltıyı Gomis kaçırmadı, Serkan Kırıntılı kurtardı.
Zaten Gomis'te hemen gidip Serkan'ı tebrik etti...
Galatasaray ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Mariano çok fazla pas hatası yaptı, son haftaların yıldızı Rodrigues ise sahada yoktu.
Fatih hocanın maçı çevirmek adına bence 2.yarıda Fernando ile birlikte Linnes'i de oyuna alması gerekli...
Ve en önemlisi de Fatih hocanın devre arasında o etkili soyunma odası konuşmalarından birini yapıp Galatasaray takımını silkelemesi lazım.
Yoksa Galatasaray bu maçı kazanamazsa şampiyonluk yarışında çok ağır yara alacak.
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