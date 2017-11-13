Ali Naci Küçük: Lucescu gidecekse, hayırlı bir mağlubiyet olabilir

Milli Takım, 3 ay içinde reytinglerde adeta dibe vurdu!

Milli Takım kavgalardan, prim tartışmalarından sonra bu kezde Lucescu yüzünden antipatik hale geldi.

Her açıklaması ile daha da büyük tepki göre, bir dediği bir dediğini tutmayan Lucescu'nun oynattığı futbol bir şeye benzemeyince ilgi konusunda dibe vuruldu.

Dün Antalya'da stadın yarısından çoğu boştu.

İddia ediyorum, İstanbul'da olsa maça elle sayacak kadar seyirci gelirdi.

Eminim birçok kişinin bu maçtan haberi dahi yoktu.

TV reytinglerinde de eminim en alt sıralarda olur bu karşılaşma Kim bu hale getirdi bu durumu....

Bana göre Lucescu

Bu skor Türk futbolu için hayırlı bir mağlubiyet olabilir!

Bu yenilgi, Lucescu'ya veda edilmesine neden olursa hayırlı bir sonuç olur

Hakan Çalhanoğlu, 31 kez A Milli Takım forması giydi.

Artık tecrübeli oyuncu konumunda.

Bayer Leverkusen'deki performansının ardından Milan'a transfer yaptu.

İyi de çocuk. Efendi. Ancak Hakan Çalhanoğlu'nun milli takım kariyeri tamamen hayal kırıklığı.

Hakan Çalhanoğlu'nun aklınızda kalan ve üst düzey işlere imza attığı 1 maçı var mı?

Bence yok.

İlk yarıda yine yanlış tercihler yaptı. Ofansta sorumluluk alamadı.

Lucescu'nun artık bu ısrarından vazgeçip Emre Akbaba gibi Süper Ligin en formda ismine 2.yarıda şans vermesi gerekli!

Arnavutluk Milli Takımı dahi elini kolunu sallayarak ceza sahamıza geliyor.

Kalemizde 40 dakika içinde 4-5 gol pozisyonuna giriyorlar.

2 gol atıyorlar.

Orta saha, defans, forvet hepsi sınıfta kaldı!

Gerçekten pes...Arnavutluk Milli Takımından da 2 gol yemez.

Bunun adı ciddiyetsizlik.

Arnavutluk Milli Takımında teknik direktör Panucci bir an yerine oturmayıp hırsı ile dikkat çekerken, Lucescu'nun da oyuncularının da vücut dili zaten maçı kazanmaya güçlerinin de enerjilerinin de olmadığını gösteriyordu