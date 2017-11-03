Ali Naci Küçük: Hırslı, aç ve agresif...

Tudor'un ofansif anlamda ilk 45 dakikada planı tıkır tıkır işledi. Eren- Gomis ikilisi de, kanatlarda Rodrigues ve Tolga ile Belhanda, iyi bir 45 dakikaya imza attı. Geçen hafta Trabzon'da 90 dakikada rakip kaleye 2 şut çekebilen Galatasaray, 2 gol attı 1 topu direkte patladı ve sarı kırmızılılar 3.bölgede oyunu domine etti.

Tudor, görevine yeni başlamış bir hoca gibi çok hırslı, aç ve agresifti. Neredeyse 45 dakika boyunca yerine oturmadı. Hep oyuncularına kenardan direktif verdi. İlk 45 dakikaya bakarsak Tudor, sınıfı geçti! Tudor, büyük bir cesaretle sürdüğü kadro, sürpriz taktiksel hamleleri ile herkesi şaşırtıyor. Ama açık konuşalım ki, Tudor, bu cesur hamleleri ile dahi takdiri hak ediyor. Galatasaray iç sahada zorluk derecesi düşük maçlarda Gomis- Eren ikilisi ile devam etmeli...

Şimdi Galatasaray ofansta iyiydi dedik!

Ya defans?

2 pozisyonda Gençlerbirliği, Galatasaray savunmasının arkasına sarkmayı başardı. Ve Muriqi ile Gençlerbirliği çok net bir gol kaçırdı. Bu pozisyonda hem Muslera hemde savunma hattı başarılıydı.