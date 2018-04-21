Ali Naci Küçük: Galatasaray'ı zor bir ikinci yarı bekliyor
Muhabirimiz Ali Naci KÜÇÜK, Alanyaspor - Galatasaray maçının ilk devresini yorumladı.
Galatasaray ilk yarıyı önde kapattı. 2 farklı üstünlüğü buldu ama koruyamadı. Aytemiz Alanyaspor çok iyi hücum eden ve ofansif anlamda etkili bir takım.
Kısaca Galatasaray'ı zor bir ikinci yarı bekliyor. Sarı kırmızılıların oyun disiplininden kopmadan, takım savunmasını baştan sona başarı ile uygulaması gerekli.
Galatasaray aslında ilk 20 dakika içinde bulduğu iki golle zor deplasmanı kolaya çevirdi. Ancak bu dakikalarda Muslera farkı ile Galatasaray kalesinde gol görmemişti. 14.dakikaya kadar Muslera 4 kurtarışa imza attı. Yani, Galatasaray defansif açıdan Başakşehir maçında rakibe pozisyon vermeyen görüntüsünden uzakta. Terim, devre arasında dikkat uyarısı yapacaktır.
Mariano çok zeki, oyun bilgisi, tekniği yüksek Galatasaray için çok faydalı bir oyuncu. Galatasaray takımına belki de son 20 yılda Eboue ile beraber en iyi sağ bek diyebiliriz. Tzavellas'ın kendi kalesine attığı gollde Mariano'nun hemen içeri kavisli ortasının payı tabii büyüktü. İkinci yarıda Feghouli ile Belhanda'nın oyuna ağırlığını koyup ekstra işler yapması gerekli...
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