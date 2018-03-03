Ali Naci KÜÇÜK: Galatasaray'ı bu ikili şampiyon yapacak!
Muhabirimiz Ali Naci KÜÇÜK, Galatasaray'ın Karabükspor maçındaki ilk yarı performansını değerlendirdi.
Galatasaray maçı, galibiyeti 15 dakikada söktü aldı. Zaten maddi ve manevi açıdan zor günler geçiren, mental olarak yerde olan Karabükspor, Galatasaray'a karşı direnemedi. Daha ilk yarının hemen başında 3-0'ı yakalayan Galatasaray, böylelikle deplasman fobisine de Karabük'te son verdi. Gollerin devamı da geldi ve ilk yarı 6-0 sona erdi.
Garry Rodrigues ile Gomis, Galatasaray'ın adeta ofans anlamında her şeyi. Galatasaray'ı şampiyonluğa ulaşırsa bu ikili taşıyacak. Rodrigues ile Gomis tam isabetle, üst düzey oynadı. Gomis 18 içinde bulduğu her pası gole çevirdi. 25 dakikada hat trick yaptı. İlk yarıyı da 4 golle kapadı. Bu Türkiye'de önemli bir başarı ve rekor Rodrigues ofansta bitirici bir silah haline geldi ve her geçen hafta kendisini daha da geliştiriyor. Ve bu performansını da sürdürürse sezon sonunda Galatasaray, Rodrigues'ten çok büyük gelir elde edecek.
Karabüklü iş adamlarının açıkladığı prim vaadi anlaşılan işe yaramamış! Zaten yaraması da beklenmiyordu. Galatasaray, hiç oyun temposunu düşürmeyip devam ederse çok ilginç bir skor ortaya çıkabilir! 25 dakikada 4-0'ı bulan Galatasaray, vites düşürmez ise Karabük karşısında 9'u 10'u bulabilir. Küme düşmesi neredeyse kesinleşen Karabükspor tamamı ile oyundan düştü ve artık tüm insiyatif Galatasaray'ın elinde
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