Ali Naci Küçük: Bazı yenilgiler hayırlıdır
Muhabirimiz Ali Naci Küçük, Galatasaray'ın Alanyaspor mücadelesi öncesinde değerlendirmelerde bulundu.
Beklendiği gibi Fatih hoca, Başakşehir karşısında pozisyon vermeden kazanan kadroyu bozmadı. Doğru olanı da yaptı.
Çünkü geçtiğimiz hafta Fatih Terim'in istediklerini yüzde 100'e yakın bir takım sahada idi. Bu ilk 11 artık Galatasaray'ın sezon sonuna kadar değişilmez ve şampiyonluğu getiren kadrosu olur!
Kupadan elenmesi bana göre Galatasaray için ligin geri kalanı adına önemli bir ders, mesaj oldu! Bazı yenilgiler hayırlıdır. Bu da bence öyle bir sonuç idi. Kupadan elenmesi ile yaşadığı şok Galatasaray'ı 21.şampiyonluğa ulaştıracaktır.
Galatasaray için şampiyonluğa ulaşmanın tek yolu 5'te 5! Tüm takım ve başta Fatih Terim bunun bilincinde! Deplasman fobisi artık Alanya'da son bulur. Yoksa Galatasaray'ın şampiyonluk hedefi, yürüyüşü son bulacak. Bunun farkında olan Galatasaray bu gece hata yapmaz.
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