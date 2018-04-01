Ali Naci Küçük: "2-0, 3-0 işten değildi"
Muhabirimiz Ali Naci KÜÇÜK, Galatasaray - Trabzonspor mücadelesinin ilk yarısını değerlendirdi
Galatasaray'ın attığı golü aslında Feghouli değil Mariano'ya yazmalı! Brezilyalı sağ bek al da at dercesine bir asist yaptı Feghouli'ye.... Orada da bırakmadı maçı, hem defansta hem de ofansta bence Galatasaray'ın en etkili ismi idi...
Trabzonspor ilk 25 dakikada Galatasaray orta sahasını geçemedi! Donk ve Selçuk başta olmak üzere Galatasaray takımı çok iyi, yani Fatih Terim'in istediği şekilde pres ve önde baskı uyguladı Trabzonspor'a....
Galatasaray'ın kazanma isteği ve iştahı üst düzeyde...
İlk yarı 1-0 bitti ama 2-0 yada 3-0 işten bile değildi...
Sarı kırmızılı takım rakibini ciddiye almakla kalmayıp bu maçın şampiyonluk adına ne kadar büyük önem taşıdığının farkında... Ama bence Galatasaray takımı kadar alkışı hak eden 48-49 binin üzerindeki sarı kırmızılı taraftarlardır... Tribünler 12.oyuncu gibi destek oluyor Galatasaray'a.
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