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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Fatih SABOVİC
24.09.2019 - 07:30, Son Güncelleme:

Ali Muhammed: 'Fenerbahçe ayrıcalıktır'

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Ali Muhammed: 'Fenerbahçe ayrıcalıktır'

Sarı lacivertli takımda geçirdiği her sezonun kendisi için çok özel olduğunu belirten Ali Muhammed, ‘Söz konusu Fenerbahçe olunca her şey çok pozitif. Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe bir ayrıcalıktır” dedi.

Fenerbahçe Beko’nun tecrübeli yıldızı Ali Muhammed, 27 Eylül’de başlayacak 2019-20 sezonu öncesi Hürriyet’in sorularını yanıtladı.

FENERBAHÇE BİR AYRICALIKTIR
Uzun yıllardır buradasın ve koç Obradovic’le berabersin. Geçmişe dönüp baktığımda hatırladığın unutulmaz anılar hangileri?
Evet dediğin gibi... Uzun yıllardır buradayım ve hep başarılarla dolu dönemlerden geçiyoruz. EuroLeague’i kazandık, üst üste Final Four’a kaldık, Türkiye Ligi’ni defalarca kazandık. Bunların tamamı benim için ayrı ayrı unutulmazdı. Her şey çok pozitif söz konusu Fenerbahçe olunca... Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe bir ayrıcalıktır.

ALİ MUHAMMED YENİ TRANSFERLERİ YORUMLADI

Bu sezon yeni takviyeleriniz var. Hepsi çok kaliteli isimler... Onların takımı ne yönde etkileyeceğine inanıyorsun?

NANDO DE COLO: Çok tecrübeli bir winner! Geçtiğimiz sezonlarda sıkça karşılaştık. Özellikle hücumda bize çok fazla yardımcı olacağına inanıyorum.

DERRICK WILLIAMS: Çok yetenekli bir oyuncu. NBA tecrübesi var. Bize oyunun iki yönünde de boyalı alanda fazlasıyla üstünlük getireceğini düşünüyorum.

LEO WESTERMANN: Çok büyük bir guard. Maçlarda oyuna her an her şekilde etki edebilecek bir isim...
BERKAY CANDAN: Türk takviyemiz... Çok çalışkan, karakterli ve her zaman elinden gelenin en iyisini yapıp kendini geliştirmeye çalışan bir oyuncu. Ondan da çok faydalanacağımıza inanıyorum.

Ali Muhammed: Fenerbahçe ayrıcalıktır

ATATÜRK ADINI DUYUNCA ‘ADAMSIN’ DEDi

Ali Muhammed, salondaki Atatürk posterinin önünde fotoğraf çektirmek istediğimizi söyleyince, “Adamsın” dedi. Atatürk hakkında çok kitap okuduğunu belirten Muhammed, “Atatürk, muhteşem bir insan ve çok büyük bir lider. Ona sahip çıkılması beni hep sevindiriyor. Türk tarihinin en büyük karakteri olduğunu biliyorum” diye konuştu.

DAHA YAPACAK İŞLERİM VAR

Kariyerinin geleceği hakkında ne düşünüyorsun?

Geçen sezon 2 yıllık daha imza attım. Zamanla neler olacağını bilemeyiz belki... Kendimi çok çok iyi hissediyorum. Daha parkede yapabilecek işlerim var. Eğer bir gün, “Daha fazla ileri gidemeyeceğim” diye düşünürsem bırakırım.

KARİYER SONRASINI ŞİMDİLİK ÇOK DÜŞÜNMÜYORUM

Kariyer sonrası için planların var mı?

Tam anlamıyla emin değilim ama basketbol hep benim hayatım oldu. Oynadığın süre içerisinde buna karar vermek zor ama yüksek ihtimalle basketbolun içinde kalacağımı düşünüyorum yine de...

FENERBAHÇE TARAFTARI EN BÜYÜK ŞANSIMIZ

Fenerbahçe taraftarlarına yeni sezon öncesi mesaj vermek ister misin?

Bize her fırsatta her şekilde yardımcı olmaya çalıştıklarının bilincindeyiz. Onlara sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Formanın hakkını verebilmek adına daima çalışıyoruz.

TÜRKİYE, ABD’Yİ KOLAY YENEBİLİRDİ AMA...

Türkiye’nin Çin’deki Dünya Kupası performansına dair neler düşünüyorsun?

Çok kötü oynadığımıza inanmıyorum. Fakat işte kilit faktör ‘daha fazla tecrübe’ belki de... ABD’yi çok kolay yenebilirdi Türkiye, bu fırsatı da buldu. Milli Takım’daki tüm oyuncularımız yeterli tecrübeye sahip tabii ki ama bazen basketbolda karmaşık anlar ve zor seçimler, normalden daha baskılı dakikalar yaşanabiliyor. Burada; o seviyelerde geçmişte daha fazla yer almak çok küçük ama çok kritik farklar yaratabiliyor.

Ali Muhammed: Fenerbahçe ayrıcalıktır

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