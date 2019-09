Ali Muhammed: 'Fenerbahçe ayrıcalıktır'

Fenerbahçe Beko’nun tecrübeli yıldızı Ali Muhammed, 27 Eylül’de başlayacak 2019-20 sezonu öncesi Hürriyet’in sorularını yanıtladı.

FENERBAHÇE BİR AYRICALIKTIR

Uzun yıllardır buradasın ve koç Obradovic’le berabersin. Geçmişe dönüp baktığımda hatırladığın unutulmaz anılar hangileri?

Evet dediğin gibi... Uzun yıllardır buradayım ve hep başarılarla dolu dönemlerden geçiyoruz. EuroLeague’i kazandık, üst üste Final Four’a kaldık, Türkiye Ligi’ni defalarca kazandık. Bunların tamamı benim için ayrı ayrı unutulmazdı. Her şey çok pozitif söz konusu Fenerbahçe olunca... Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe bir ayrıcalıktır.



ALİ MUHAMMED YENİ TRANSFERLERİ YORUMLADI

Bu sezon yeni takviyeleriniz var. Hepsi çok kaliteli isimler... Onların takımı ne yönde etkileyeceğine inanıyorsun?

NANDO DE COLO: Çok tecrübeli bir winner! Geçtiğimiz sezonlarda sıkça karşılaştık. Özellikle hücumda bize çok fazla yardımcı olacağına inanıyorum.

DERRICK WILLIAMS: Çok yetenekli bir oyuncu. NBA tecrübesi var. Bize oyunun iki yönünde de boyalı alanda fazlasıyla üstünlük getireceğini düşünüyorum.

LEO WESTERMANN: Çok büyük bir guard. Maçlarda oyuna her an her şekilde etki edebilecek bir isim...

BERKAY CANDAN: Türk takviyemiz... Çok çalışkan, karakterli ve her zaman elinden gelenin en iyisini yapıp kendini geliştirmeye çalışan bir oyuncu. Ondan da çok faydalanacağımıza inanıyorum.

ATATÜRK ADINI DUYUNCA ‘ADAMSIN’ DEDi

Ali Muhammed, salondaki Atatürk posterinin önünde fotoğraf çektirmek istediğimizi söyleyince, “Adamsın” dedi. Atatürk hakkında çok kitap okuduğunu belirten Muhammed, “Atatürk, muhteşem bir insan ve çok büyük bir lider. Ona sahip çıkılması beni hep sevindiriyor. Türk tarihinin en büyük karakteri olduğunu biliyorum” diye konuştu.



DAHA YAPACAK İŞLERİM VAR

Kariyerinin geleceği hakkında ne düşünüyorsun?

Geçen sezon 2 yıllık daha imza attım. Zamanla neler olacağını bilemeyiz belki... Kendimi çok çok iyi hissediyorum. Daha parkede yapabilecek işlerim var. Eğer bir gün, “Daha fazla ileri gidemeyeceğim” diye düşünürsem bırakırım.



KARİYER SONRASINI ŞİMDİLİK ÇOK DÜŞÜNMÜYORUM

Kariyer sonrası için planların var mı?

Tam anlamıyla emin değilim ama basketbol hep benim hayatım oldu. Oynadığın süre içerisinde buna karar vermek zor ama yüksek ihtimalle basketbolun içinde kalacağımı düşünüyorum yine de...



FENERBAHÇE TARAFTARI EN BÜYÜK ŞANSIMIZ

Fenerbahçe taraftarlarına yeni sezon öncesi mesaj vermek ister misin?

Bize her fırsatta her şekilde yardımcı olmaya çalıştıklarının bilincindeyiz. Onlara sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Formanın hakkını verebilmek adına daima çalışıyoruz.



TÜRKİYE, ABD’Yİ KOLAY YENEBİLİRDİ AMA...

Türkiye’nin Çin’deki Dünya Kupası performansına dair neler düşünüyorsun?

Çok kötü oynadığımıza inanmıyorum. Fakat işte kilit faktör ‘daha fazla tecrübe’ belki de... ABD’yi çok kolay yenebilirdi Türkiye, bu fırsatı da buldu. Milli Takım’daki tüm oyuncularımız yeterli tecrübeye sahip tabii ki ama bazen basketbolda karmaşık anlar ve zor seçimler, normalden daha baskılı dakikalar yaşanabiliyor. Burada; o seviyelerde geçmişte daha fazla yer almak çok küçük ama çok kritik farklar yaratabiliyor.