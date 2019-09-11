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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Süleyman ARAT
11.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ali Koç'tan flaş karar! Volkan, Emre ve Alex...

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, üç kaptanı birden kulübede görmek istiyor.

Volkan Demirel’i teknik ekibe dahil ederek ilk adımı atan Ali Koç’un, Brezilya’da B lisansı alan Alex’e de teklif götürmesi bekleniyor. Emre Belözoğlu da futbolu bıraktıktan sonra kulübede iki eski takım arkadaşına katılacak.

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Moldovada dikkat çeken olay Emre Belözoğlu...
Moldova'da dikkat çeken olay! Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe başkanı seçildiği günden bu yana kulübün efsane isimlerine hak ettikleri değeri vereceklerini söyleyen Ali Koç’un en büyük hayali Alex de Souza, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu’nun yer aldığı bir kenar yönetimini kulübede görmek... Geçtiğimiz günlerde B lisansı alan Alex de göreve hazır durumda... Futbola devam eden Emre Belözoğlu ise saha içinde kaptanlık yaparken geleceğini şekillendiriyor.

Volkan şimdilik tribünde

Bursaspor ile yapılan hazırlık maçında ilk kez eşofmanla, teknik ekibin bir parçası olarak sahaya çıkan ve kulübede Ersun Yanal’ın yanında oturan Volkan Demirel buna karşın sezon sonuna kadar tüm resmi maçları tribünden izleyecek. Zira tecrübeli eldivenin antrenör lisansı yok. TFF’nin UEFA B antrenörlük kurslarının ilkine katılacak olan Volkan Demirel, 10 günlük bu kurstan sonra 6 ay bekleyecek ve tekrar yeni bir 10 günlük kursa katılıp sınava girecek ve en erken Haziran 2020’de antrenörlük lisansına kavuşacak.

Ali Koçtan flaş karar Volkan, Emre ve Alex...

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