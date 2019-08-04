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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
04.08.2019 - 09:26, Son Güncelleme:

Ali Koç'un telefonuyla Florya'dan döndü

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Deniz Türüç’ün Fenerbahçe’ye transferinin perde arkasını açıklıyor: Ezeli rakipleri Galatasaray'ın da uzun süredir peşinde olduğu yıldız oyuncu için Ersun Yanal'ın raporu sonrası bizzat devreye giren Fenerbahçe Başkanı Koç, telefonla işi bitirdi.

Fenerbahçe, Deniz Türüç transferini bitirdi. Peki stoper ve 6 numara konusunda arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, neden bir anda çok ihtiyaç olarak görünmeyen bir bölgeye transfer gerçekleştirdi? İşte bu sorunun yanıtı transferin perde arkasında...

Teknik direktör Ersun Yanal, sezon sonu verdiği raporda duran top kullanan oyuncu eksikliğine vurgu yaptı. Yanal, "İyi duran top kullanan oyunculara ihtiyacımız var" ifadeleriyle ilk işareti verdi. Ardından Kayserispor ile sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Deniz Türüç menajeri vasıtasıyla F.Bahçe'ye önerildi. Fikri sorulan Yanal, "Çok yönlü ve duran top konusunda başarılı" raporunu sundu.

3 YILLIK İMZA ATTI

Hemen devreye giren Başkan Ali Koç, Deniz ile telefonda görüştü. Oyuncuya Yanal'ın bakışını, takımda alacağı rolü anlattı. Deniz için bir yandan Fatih Terim de bastırıyordu. Koç'un sözleri Deniz'i çok etkiledi. Galatasaray'a çok yakınken bir telefonla ibre Fenerbahçe'ye döndü.

Başkan Ali Koç bu görüşmenin ardından Kayserispor ile pazarlık sürecini başlattı ve 2 milyon Euro'ya el sıkışıldı. Böylece transfer resmileşti. Önceki gece ailesiyle İstanbul'a gelen Deniz, sağlık kontrollerinin ardından kendisini 3 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attı.

Ali Koçun telefonuyla Floryadan döndü

FENERBAHÇE'YE AŞIK OLDUM

Fenerbahçe'nin yeni transferi Deniz Türüç kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Fenerbahçe kulübü de yaptığı açıklamada "Milli oyuncuya Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, 'Çubuklu' ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadesini kullandı. 26 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe'de oynamak çocukluk hayalimdi. Taraftarlara şunu söylemek istiyorum, ilk kez Fenerbahçe'ye aşık oldum. Geçen sezon, kötü sonuçlara rağmen taraftarların burada olması beni bir kez daha aşık etti" dedi.

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