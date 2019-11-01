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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01.11.2019 - 12:59, Son Güncelleme:

Ali Koç'un hedef gösterdiği isim Martin Skrtel çıktı!

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Ali Koç'un hedef gösterdiği isim Martin Skrtel çıktı!

Ali Koç'un canlı yayında isim vermeden eleştirdiği ismin Martin Skrtel olduğu anlaşıldı. Slovak yıldız, yaz transfer döneminde sarı lacivertli yönetim ile anlaşamamış ve Atalanta'nın kapısından dönerek Başakşehir'le anlaşmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un beIN SPORTS'ta katıldığı canlı yayında eleştirdiği eski Fenerbahçeli futbolcunun Martin Skrtel olduğu ortaya çıktı.

Canlı yayında isim vermeyen Ali Koç, transfer döneminde bir oyuncuyla yapılan pazarlığı anlatmış ve o futbolcunun teklif ettiklerin rakamın çok daha düşüğüne Avrupa'ya gittiğini ancak çıkan pürüzler nedeniyle yeniden Süper Lig'e döndüğünü söylemişti.

Ali Koç’un ismini vermediği o yıldız oyuncunun Slovak futbolcu Martin Skrtel olduğu anlaşıldı. 3 yıl Fenerbahçe’de forma giyen Slovak savunmacı, sarı lacivertli ekibin 2,5 milyon avroluk teklifi reddedip Atalanta’nın yolunu tutmuştu.

Atalanta ile yıllık 1 milyon avroya anlaştığı öne sürülen Martin Skrtel, fiziksel olarak yeterli bulunmadığı için 20 gün sonra sözleşmesi feshedilmişti.

Bu gelişmenin Skrtel, Süper Lig ekibi Başakşehir ile anlaşırken bir başka eski Fenerbahçeli stoper Simon Kjaer ise Atalanta’ya kiralık olarak gitmişti.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

"İsim vermeyeceğim bir oyuncumuz var. 3,5 milyon avro alıyordu. 2 milyon avro yapalım dedik. Şampiyon olursa 500 bin avro prim önerdik, zam yaptık, daha çok şey istedi ve vermedik, sonra gitti 700 bin avroya Avrupa'da bir takıma imza attı."

TEŞEKKÜR ETMEMİŞTİ

Martn Skrtel, Fenerbahçe'den Atalanta'ya transfer olduğunda sosyal medya hesabından yayınladığı ayrılık mesajında Ali Koç ve Ersun Yanal'a teşekkür etmemişti.

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Ali Koçun hedef gösterdiği isim Martin Skrtel çıktı

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