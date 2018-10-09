Ali Koç'un açıklamaları yarın FB TV'de!
Sarı-lacivertli kulübün başkanı, 3 futbolcunun kadro dışı bırakılması ve teknik heyette bazı çalışanlarla yolların ayrılması konularıyla ilgili yarın FB TV'de açıklamalarda bulunacak.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yarın FB TV'de gündeme dair açıklamalarda bulunacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Koç'un yarın saat 14.00'te kulüp televizyonunda canlı yayına katılıp, güncel konularda kamuoyunu bilgilendireceği aktarıldı.
Ali Koç, 3 futbolcunun kadro dışı bırakılması ve teknik heyette bazı çalışanlarla yolların ayrılması konularına bu yayında açıklık getirecek.
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