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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
31.03.2019 - 15:57, Son Güncelleme:

Ali Koç'u duygulandıran mektup

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Ali Koç'u duygulandıran mektup

Adana'da bir öğrencinin masa tenisi turnuvasında kazandığı para ödülünü Fenerbahçe'nin 4 Nisan Perşembe günü başlatacağı "Fener ol" kampanyası için sarı-lacivertli kulübe göndermesi, başkan Ali Koç'u duygulandırdı.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde spor medyasının temsilcileriyle bir araya gelen sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Adana'da 18 yaşındaki bir Fen Lisesi öğrencisinin kendisine yazdığı mektuptan çok etkilendiğini belirtti.

Lise öğrencisi, yazdığı mektupta Ali Koç'a olan sevgisine vurgu yaparak, liseler arası masa tenisi turnuvasında birinci olduğunu ve buradan kazandığı parayı da "Fener ol" kampanyasına göndermek istediğini iletti.

Mektupta Fenerbahçe'ye olan sevgisini anlatan lise öğrencisi, özetle mektubunda şunları kaydetti:

"Başkanımız Ali Koç kadar olmasa da fanatik derecesinde Fenerbahçeliyim. İstanbul'da yaşamadan, maçlarına bir kez olsun gitmeden, maç özetlerinden sevdim seni. Biliyorum ligdeki konumumuz şu an hiç iyi değil ama arkanda seni destekleyen milyonlarca taraftar var ve bu taraftarın senin daha güçlü şekilde ayağa kalkacağından şüphesi yok. Kulübümüzün başlatacağı yardım kampanyasına ben de Adana Okullar Arası Masa Tenisi müsabakalarında takımımı şampiyon yaptığımdan dolayı, okulumun bana verdiği para ödülünü hiçbir baskı altında kalmadan ve hiçbir karşılık beklemeden sana bağışlıyorum. Biliyorum belki bu para küçük gibi görünebilir lakin benim için hatta tüm öğrenci kardeşlerim için çok yüksek bir meblağ. İnşallah ayağa kalkacaksın ve 'Yeniden Fenerbahçe' başlığı altında nice başarılara imza atacaksın."

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