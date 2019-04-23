Ali Koç'tan Yanal ve futbolculara sitem! Tolgay Arslan...
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, kötü gidişatın üzerine Ersun Yanal başta olmak üzere sportif direktör Damien Comolli ve oyuncularla görüşmeler gerçekleştirdi.
Fatih Saboviç / Spor Arena
Fenerbahçe’de kötü gidişe, “Dur” denilememesi sonrasında Başkan Ali Koç duruma el koydu. Koç, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal başta olmak üzere sportif direktör Damien Comolli ve oyuncularla görüşmeler gerçekleştirdi.
Ersun Yanal ve ekibi, futbolcular ile Comolli’nin son derece moralsiz olduğunun öğrenildiği zirvede Başkan Koç, Yanal’ı kadro tercihleri konusunda eleştirdi. Sarı lacivertli başkanın özellikle Tolgay ısrarı sebebiyle Ersun Yanal’a, “Neden?” diye sorduğu ifade edildi.
"ÇOCUKLARA NE SÖYLEYECEĞİM"
Ali Koç ayrıca, 23 Nisan etkinlikleri öncesi futbolculara, “Ben çocuklara ne söyleyeceğim?” ifadelerini kullandığı belirtildi.
Oldukça uzun süren ve takımın idmanına yardımcı antrenörlerin çıkmasına, Yanal’ın antrenmanın başında yer alamamasına sebep olan görüşmede; gerek Ersun Yanal’ın gerekse idman start almadan oyuncuların her şeyin düzeleceğine dair teminat verdikleri öğrenildi.
Ersun Yanal, 1-0 kaybettikleri Alanyaspor maçının ardından bu açıklamaları yapmıştı...
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