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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.04.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

Ali Koç'tan Yanal ve futbolculara sitem! Tolgay Arslan...

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Ali Koç'tan Yanal ve futbolculara sitem! Tolgay Arslan...

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, kötü gidişatın üzerine Ersun Yanal başta olmak üzere sportif direktör Damien Comolli ve oyuncularla görüşmeler gerçekleştirdi.

Fatih Saboviç / Spor Arena

Fenerbahçe’de kötü gidişe, “Dur” denilememesi sonrasında Başkan Ali Koç duruma el koydu. Koç, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal başta olmak üzere sportif direktör Damien Comolli ve oyuncularla görüşmeler gerçekleştirdi.

Ersun Yanal ve ekibi, futbolcular ile Comolli’nin son derece moralsiz olduğunun öğrenildiği zirvede Başkan Koç, Yanal’ı kadro tercihleri konusunda eleştirdi. Sarı lacivertli başkanın özellikle Tolgay ısrarı sebebiyle Ersun Yanal’a, “Neden?” diye sorduğu ifade edildi.

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"ÇOCUKLARA NE SÖYLEYECEĞİM"

Ali Koç ayrıca, 23 Nisan etkinlikleri öncesi futbolculara, “Ben çocuklara ne söyleyeceğim?” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Oldukça uzun süren ve takımın idmanına yardımcı antrenörlerin çıkmasına, Yanal’ın antrenmanın başında yer alamamasına sebep olan görüşmede; gerek Ersun Yanal’ın gerekse idman start almadan oyuncuların her şeyin düzeleceğine dair teminat verdikleri öğrenildi.

Ersun Yanal, 1-0 kaybettikleri Alanyaspor maçının ardından bu açıklamaları yapmıştı...

"Fenerbahçe'yi gereken yere taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın"Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Herkesin hemfikir olduğu sorunlar var. Sorunları bir tarafa bırakıp çok hızlı bir şekilde önümüzdeki birkaç maça odaklanmak ve bu süreci hızlandırıp rahatlamak zorundayız" dedi.
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Ali Koçtan Yanal ve futbolculara sitem Tolgay Arslan...

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