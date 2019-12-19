Ali Koç'tan TSYD Kupası'na yeşil ışık! 1999'dan sonra....

TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir ve Spor Sorumlusu Aygün Özipek ile bir araya gelen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, TSYD Kupası başta olmak üzere kulüpleri bekleyen sıkıntılı mali yapı ve Türk futbolu hakkında fikir alışverişinde bulundu.

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