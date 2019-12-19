MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAli Koç'tan TSYD Kupası'na yeşil ışık! 1999'dan sonra....
GeriFutbol Ali Koç'tan TSYD Kupası'na yeşil ışık! 1999'dan sonra....
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
19.12.2019 - 17:20, Son Güncelleme:

Ali Koç'tan TSYD Kupası'na yeşil ışık! 1999'dan sonra....

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ali Koç'tan TSYD Kupası'na yeşil ışık! 1999'dan sonra....

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, en son 1999 yılında yapılan TSYD Kupası’nın yeniden düzenlenmesine yeşil ışık yaktı.

TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir ve Spor Sorumlusu Aygün Özipek ile bir araya gelen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, TSYD Kupası başta olmak üzere kulüpleri bekleyen sıkıntılı mali yapı ve Türk futbolu hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ali Koçtan TSYD Kupasına yeşil ışık 1999dan sonra....

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle