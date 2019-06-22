Ali Koç'tan transfer müjdesi! "3-4 futbolcu..."
Fenerbahçe Kulübü Başkan Ali Koç, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde kaçan şampiyonluk ve futbol takımının transfer politikası hakkında konuştu.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Beko'nun, Anadolu Efes'e 4-3 yenilerek şampiyonluğu kaçırmasına değinen Koç, "Dün gece üzüldük. Ancak şartlara baktığımız zaman basketbol takımımıza bir alkış gönderelim. Çünkü bu şartlarda, bu kadar eksikle ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Bizi hep kazanmaya alıştırdılar, şımarttılar. Bu sene için sağlık olsun. Maçtan sonra Datome, 5 kere üzgünüm dedi. Gelecek sezon şampiyonluğun sözünü verdiler. Anadolu Efes camiasını da tebrik ederiz. İnşallah seneye acısını çıkarırız" ifadelerini kullandı.
"3-4 transferi bitirmiş oluruz..."
10 günlük süreçte transfer hareketliliğinin olacağını belirten Koç, "Burada transferleri söyleyip, Ersun Hoca'ya bir kriz geçirtmeyelim. Önümüzdeki 10-12 gün içinde herhalde 3-4 transferi bitirmiş oluruz." diye konuştu.
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