Ali Koç'tan TFF'nin kararına ilk tepki

Kulüplerin borçlarının yeniden yapılandırılması konusundaki devlet projesinin, doğru uygulanmadığını dile getiren Koç, Türk futbolunun ekonomi başla olmak üzere yapısal sorunlarla boğuştuğunu söyledi.

Ali Koç'un açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

Bir gecede bu noktaya gelmedi Türk futbolu. Ben oca 2018'de Türkiye'de finansal durumu Saffet Sancaklı'dan başka kimse konuşmuyor. Türk futbolunun en önemli konusu bu oalcak demiştim. O noktaya geldik. Yapılsa pek çok sorunumuz var. genç futbolu yetiştiremiyoruz. Avrupa'da gençlere en az yatırım yapan ülke biziz. En yaşlı futbolcu barındıran ülke bizim. Bugün TFF'nin uygulamaya çalıştığı yeni lisanslama, talimatname yapısal sorunların bir parçası. Bununla beraber hepimiz aynı gemideyiz. Bu talimatnamenin yazılmasında emeği geçen kulüplerin başında Fenerbahçe var. Biz 2 yıldır bizim profesyonellerimiz La Liga'yı incelediler. Bunu hazırladılar. Önemli olan bunun doğru kurgulanması, uygulanması. Yöneticilerimiz veye ilgili kişiler önce açıklamalar yapıyorlar, sonra kervan yolda düzülüyor. Bunu yeniden yapılandırmada da yaşadık. 31 Mart seçimlerine malzeme oldu bu. Devletimiz çare üretmek adına bu durumdan nasıl çıkabiliriz diye düşünüyorlardı. 31 Mart tarihine UEFA'ya söz verilmişti ama yetişmedi. Şu an Fenerbahçe'nin konuya nasıl baktığı ile ilgili konuşamayız. Saat 3'te sicil kurulu ile toplantımız var ondan sonra kendi konumumuzla ilgili konuşabiliriz.

Ciddi anlamda kulüplerin finansal yapılarının düştüğünü varsayarsak bu talimatnamenin önemi daha fazla.

Devletimizin iyi niyetle yaptığı bu müdahale çok üzülüyorum ki siyasi malzeme haline çevrildi. Türkiye'de birçok sektörün borçları yeniden yapılandırılmaktadır. Devletimizin iyi niyetle yaptığı, kurgusu doğru olmayan fakat iyi niyetli bir girişimin suistimal edilmesine çok üzüldü.

İDMANI İZLEDİ

Süper Lig'in 15'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk yarım saati basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idman koşu ile devam etti. 5'e 2 pas çalışması süren idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Mevlüt Erdinç sahada bireysel çalışma gerçekleştirirken, Moses antrenmanda yer almadı.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Samandıra'da sarı-lacivertli takımın antrenmanını takip etti. Ali Koç, yöneticilerden Kemal Danabaş, Selahattin Baki, sportif direktör Damien Comolli, idari menajer Volkan Ballı ve teknik direktör Ersun Yanal ile bir süre sohbet ederken, takımla ilgili bilgiler aldı.

ALİ KOÇ TARAFTARLARI MAÇA DAVET ETTİ

Öte yandan Ali Koç, Samandıra'ya ailesiyle gelen 2 taraftarla da bir araya geldi. Saha kenarında idmanı takip eden taraftarlarla bir süre sohbet eden Ali Koç, Kadıköy'de maça davet edip forma sözü verdi.

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