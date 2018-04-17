Ali Koç'tan ortak yayın çağrısı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
17.04.2018 - 17:43, Son Güncelleme:

Ali Koç'tan ortak yayın çağrısı

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Ali Koç'tan ortak yayın çağrısı

Ali Koç, "Doğru dokunuşlarla Fenerbahçe zirvenin kalıcı takımı olacaktır. Bizim arzumuz, hayalimiz Fenerbahçeliler ile Fenerbahçemiz için yeni bir hikaye yazmak" dedi.

Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç Konya'da Fenerbahçe Kongre üyeleri ve taraftarları ile bir araya geldi. Yapılacak kongrenin tarihi bir önem taşıdığını vurgulayan Ali Koç, katılım yüksekliğinden dolayı ilk defa statta yapılacağını hatırlattı.

Koç, "Bugün hayatı boyunca sevgi ve hoşgörüden hiç vazgeçmeyen, tüm yaşamını bu iki değer için adamış önemli bir alim olan Mevlana'nın şehri Konya'da, sizlerle olmaktan çok büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Önümüzdeki kongre Fenerbahçe için tarihi bir seçim olacak. Biz katıldığımız için değil, katılımı yüksek olacağı belki de ilk defa stadyumda yapılacak bir seçim olacağı için tarihi, önemli bir kongre olacak. Biz her söylemimizi ve eylemimizi "kim kazanırsa kazansın kazanan Fenerbahçe olsun" diyerek gerçekleştirdik. "Sevgi eylem gerektirir" diyerek Fenerbahçelilik sorumluluğumuzla aday olduk. Bu camianın çok iyi bir potansiyeli var. Doğru dokunuşlarla Fenerbahçe zirvenin kalıcı takımı olacaktır. Bizim arzumuz, hayalimiz Fenerbahçeliler ile Fenerbahçemiz için yeni bir hikaye yazmak. Bunun için yola çıktık" diye konuştu.

"SİZE SÖZ VERİYORUM GELECEKTE FENERBAHÇE'DE DE BAŞKAN ADAYLIĞI SÜREÇLERİ HER ADAYA EŞİT OLACAK"

Barcelona'nın kurduğu sistemi ve bakış açısını örnek veren Ali Koç, Barcelona'nın 2015 seçimlerinde ortaya koydukları yaklaşıma imrenmemek elde değil. Öyle ki; 4 Başkan adayı, kulübün kanalı Barça TV'de yayına çıkarak, projelerini anlatıyor, kulüp, gazetelere ilan vererek, demokrasi için tüm üyeleri sandığa davet ediyor, seçim sürecinde, kulübün resmi yayın organları 'seçim' başlığı altında, her adaya eşit mesafede iletişim yapıyor.

Bizde neden bu böyle olmasın? Size söz veriyorum gelecekte Fenerbahçe'de de başkan adaylığı süreçleri her adaya eşit olacak" şeklinde konuştu.

"AVRUPA'NIN EN İYİ AKADEMİLERİNDEN BİRİSİ OLMAYI HEDEFLEMEYİZ"

Altyapı konusuna da değinen Koç, "Fenerbahçe olarak altyapıda Avrupa'nın en iyi akademilerinden birisi olmayı hedeflemeyiz. Bunu yapabiliriz. Fenerbahçe'nin çok iyi bir potansiyeli var. Biz çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz" dedi.

"ŞUBELERİ KAPATMAK GİBİ BİR NİYETİMİZ YOK"

Ali Koç, sarı-lacivertli kulüpte dernek ve şubaleri kapatacağı yönünde çıkan iddialar ile ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı: "Biz dernek ve şubelerimizin Türkiye'de ve Avrupa'da yüklendikleri misyonun farkındayız. Şubeleri kapatmak gibi bir niyetimiz yok. Bizim yönetim anlayışımız her taraftar grubuna, şubeye ya da derneğe eşit uzaklıkta bulunarak kulübü hep birlikte yönetmek."

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