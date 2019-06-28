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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.06.2019 - 09:13, Son Güncelleme:

Ali Koç'tan Ömer Onan'a: Maça gelme

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Ali Koç'tan Ömer Onan'a: Maça gelme

Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'yu 4-3'le geçerek şampiyon olduğu Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi sarı lacivertli kulübün efsane oyuncusu ve TBF CEO'su Ömer Onan ile başkan Ali Koç'u karşı karşıya getirdi. Serinin 5. maçında Luigi Datome'ye ambulans verilmemesi sonrasında düzenlenen basın toplantısı nedeniyle kulübe ve Semih Özsoy'a ceza geleceğini duyunca bir hayli sinirlenen Koç, 6. maç öncesinde Onan'ı arayarak maça gelmemesini istedi. Koç'un aynı zamanda bu görüşmede Ömer Onan ile köprüleri attığı, "Salonda asılı olan formanı indireceğiz" dediği de iddia edildi.

Sabah'ın haberine göre; Anadolu Efes'in 4-3 üstünlüğü ve şampiyonluğu ile tamamlanan Basketbol Erkekler Ligi final serisi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile sarı-lacivertli kulübün eski basketbolcusu olan şimdi Türkiye Basketbol Federasyonu'nda CEO'luk yapan Ömer Onan'ı karşı karşıya getirdi. Başkan Koç, serinin 5. maçında Datome'ye ambulans verilmemesi sonrasında düzenlenen basın toplantısı nedeniyle kulübe ve Semih Özsoy'a ceza geleceğini duyunca bir hayli sinirlendi. Koç, serinin 6. maçına kısa bir süre kala TBF CEO'su Ömer Onan'ı arayarak tepkisini dile getirdi.

ÖMER'İN YERİNE BİRSEL'İN 7 NUMARASI ASILACAK!

Bu görüşmede Koç'un, Onan'a sert ifadeler kullandığı ve salona gelmemesini söylediği belirtildi. Bu esnada salonun kapısında olan Onan'ın, Koç ile yaptığı görüşme sonrası geri döndüğü ve maçı izlemediği öğrenildi. Koç'un bu görüşmede Ömer Onan ile köprüleri attığı, "Salonda asılı olan formanı indireceğiz" dediği de iddia edildi. Onan aktif basketbol kariyerini noktaladığında 7 numaralı forması Fenerbahçe yönetimi tarafından emekli edilmiş ve Ülker Salonu'na asılmıştı. Bu formanın yerine Ömer Onan gibi 7 numaralı formayı giyen ve geçtiğimiz günlerde basketbolu bıraktığını açıklayan kadın takımının kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen'in formasının asılacağı öğrenildi.

 F.Bahçe ile 9 sezonda, 5 lig, 3 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan Onan'ın forması emekli edildi.

Semih Özsoydan basın toplantısında çok sert açıklamalar
Semih Özsoy'dan basın toplantısında çok sert açıklamalar!

FENERBAHÇE NE CEZA ALMIŞTI?

Anadolu Efes'le oynanan final serisinde F.Bahçe Beko'ya ceza yağdı. 9 Haziran'daki maç sonrası çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 61 bin 250 TL para cezası, 15 Haziran'daki karşılaşmanın ardından 2 deplasman maçının seyircisiz oynanması (bu ceza ertelenmişti) ve 66 bin 250 TL para cezasının yanı sıra Başkan Vekili Semih Özsoy'a 45 gün hak mahrumiyeti ile 125 bin TL para cezası geldi. 7. ve son maçın ardından ise Özsoy'a 60 gün hak mahrumiyeti ve 110 bin lira, takıma da 1'i kendi sahasında 2 maç da deplasmanda seyircisiz oynama cezası ile 80 bin lira para cezası verilmişti.

7 maç süren basketbol final serisi Anadolu Efes'in şampiyonluğu ile son bulmuştu...

Anadolu Efes 10 yıl sonra şampiyon oldu!Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun şampiyonu olan Anadolu Efes, kupasını aldı.
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